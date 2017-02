Les esprits s’échauffent sur la réforme des retraites

La bataille s’annonce tendue. Cette semaine sonne le coup d’envoi de trois semaines de débats intenses sous la Coupole fédérale sur la grande réforme des retraites, Prévoyance vieillesse 2020. Et déjà, les esprits s’échauffent. Si les élus s’entendent sur la nécessité de baisser le taux de conversion minimal du deuxième pilier, un point de dissension majeur subsiste: comment compenser la baisse des rentes qui en résultera? Par une hausse mensuelle de 70 francs des rentes AVS, selon la version préconisée par le Conseil des Etats et défendue par la gauche, le PDC et le PBD. Dans le camp adverse, le PLR, l’UDC et les Vert’libéraux plaident pour une hausse des cotisations de prévoyance professionnelle, une variante acceptée par le Conseil national.

Des élus PLR mettent la pression sur Alain Berset pour faire pencher la balance en faveur de cette dernière option. Dans la NZZ am Sonntag, ils appellent le conseiller fédéral à soutenir le projet du National, celui-là même que le ministre avait défendu dans un premier temps, avant de se rallier à l’option de la Chambre des cantons. Selon eux, cette rapide volte-face indiquerait que le ministre socialiste veut favoriser son parti. «Alain Berset s’est éloigné de la version défendue par le Conseil fédéral. Il doit y revenir», estime la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD).

Le camp de droite peut compter sur le soutien de l’Union patronale suisse. La faîtière a envoyé à tous les parlementaires bourgeois un document de 47 pages dans lequel elle torpille l’idée d’un bonus AVS de 70 francs, indique le SonntagsBlick. Ce lobbying intense ne paraît pas de trop alors que le bloc de droite semble se lézarder. Des élus Vert’libéraux et UDC ont indiqué la semaine dernière qu’ils pourraient finalement opter pour une hausse des rentes AVS comme mesure de compensation pour éviter un échec de la réforme.

Mais voilà, selon un sondage du SonntagsBlick mené auprès de 1000 personnes, cette solution n’a pas la cote auprès des Suisses: 57% des personnes sondées y sont défavorables. L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans – prévue dans les deux modèles du projet – est quant à elle approuvée par 55% des Suisses, contre 43% qui s’y opposent.

Vers un référendum

Le PS a immédiatement réagi. Le modèle du Conseil des Etats est de loin le meilleur projet, celui qui permettra de trouver une majorité dans les urnes, a-t-il soutenu dans un communiqué. «Ce sondage nous laisse dubitatifs. Je ne pense pas qu’il soit représentatif», estime la conseillère aux Etats Géraldine Savary (PS/VD). Et de défendre la solution de la Chambre haute comme la «seule acceptable. C’est une réforme équilibrée, qui est une chance à saisir. Nous ne campons pas sur une position idéologique. L’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans nous vaut des critiques à la gauche du parti. Celle-ci n’est juste que si elle peut être compensée par une augmentation des rentes AVS, et pour autant que les travailleuses à temps partiel reçoivent une amélioration de leurs conditions, une fois retraitées.» Si c’est le projet du National qui passe, «il y aura un référendum, il ne faut pas en douter. On ne peut pas élever l’âge de la retraite sans contrepartie.»

Dans le camp adverse, on est aussi prêt à lancer le référendum en cas d’échec. «La solution défendue par le Conseil des Etats n’est pas du tout satisfaisante, lance la conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD). Le niveau des rentes des classes moyennes n’est pas garanti: la baisse de leur rente deuxième pilier n’est pas suffisamment compensée. De plus, selon cette variante, une femme qui gagne un petit salaire devrait travailler une année de plus afin de permettre à un homme au salaire beaucoup plus élevé de toucher un bonus AVS de 70 francs dont il n’a pas besoin. C’est inacceptable.»