Les Verts se retirent de la course au Conseil d'Etat valaisan

Thierry Largey s'arrête là. L'écologiste sédunois ne se présentera pas au 2e tour de l'élection du Conseil d'Etat valaisan, le 19 mars. Dimanche dernier, il était arrivé à la 11e place (sur 13 candidats), en récoltant 14,7% des voix. Président des Verts valaisans, Jean-Pascal Fournier aurait voulu offrir cette alternative aux électeurs. Mais les contacts établis ces dernières heures avec les responsables des autres partis en lice ne lui ont pas permis de sentir un soutien suffisant. Interview.

– Thierry Largey avait 15'000 voix de moins que le socialiste Stéphane Rossini au 1er tour. En quoi le maintien de sa candidature aurait été la meilleure solution?

– Parce qu'elle permettait d'attaquer Oskar Freysinger sur ses terres, en vertu de la règle constitutionnelle qui empêche l'élection de deux conseillers d'Etat issus du même district. Les électeurs des autres partis auraient pu rajouter Thierry Largey sur leur bulletin de vote, sans que cela mette en danger le PLR et le PS. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu les signaux positifs nécessaires.

– Vous êtes amer après ce renoncement?

– On fera la bilan à la fin des élections. Le second tour est loin d'être joué. Pour moi, avec un écart de seulement 2000 voix à combler, il y a un risque réel pour qu'Oskar Freysinger passe devant Stéphane Rossini et soit réélu. C'est ce que nous voudrions pouvoir empêcher.

– Vous demandez aux candidats restants de se positionner sur des thèmes qui vous sont chers, comme l'aménagement du territoire et la préservation des terre agricoles. Mais allez-vous donner une consigne de vote précise à vos militants?

– Les gens qui ont voté pour nous sont assez grands pour se forger leur opinion.

– Outre le bon score de votre candidat au Conseil d'Etat, votre parti a nettement progressé au Grand Conseil. Le bilan des Verts est donc positif?

– Il est excellent. En passant de 2 à 8 députés, nous allons pouvoir former un groupe parlementaire, ce qui était notre objectif premier.

(TDG)