Le tango dissonant Suisse-UE continue

Je t’aime, moi non plus. C’est un peu le discours qui prévaut entre la Suisse et l’Union européenne malgré l’application très souple de l'initiative «Contre l’immigration de masse». On en a eu encore l’illustration ce jeudi midi après la réunion du groupe parlementaire Suisse-Autriche où Jacques de Watteville, le négociateur en chef de la Suisse, a livré son analyse à huis-clos.

«Un certain déblocage »

Qu’en est-il ressorti? Walter Müller, conseiller national PLR et président du groupe Suisse-Autriche, a résumé la situation comme suit: «Il y a un certain déblocage sur certains des 20 dossiers en discussion entre la Suisse et l’Union européenne. Avant tout sur les dossiers techniques». Mais il s’est bien gardé de parler d’une percée dans les négociations. Car l’accord institutionnel, qui impliquerait une reprise dynamique du droit européen, constitue toujours la principale pierre d’achoppement.

Il n’a pas caché que le temps presse pour un accord. Selon les dires de Jacques de Watteville, la fenêtre de tir pour un accord serait de 3 mois. Après juin, l’Union européenne sera trop absorbée par ses négociations avec la Grande-Bretagne sur le Brexit. «Comme je le dis toujours, nous ne pouvons cependant pas négocier avec un pistolet braqué sur la poitrine», déclare Walter Müller. Et il faut éclaircir ce qui se passe si la Suisse dit non à une extension des accords bilatéraux avec l’UE au bout de la procédure parlementaire d’environ trois ans.

Chantage et solution perdante

Le conseiller national voit d’un mauvais oeil l’éventuel «chantage» qui consisterait pour l’UE de lier impérativement nombre d’accords entre eux. Par exemple l’accord sur l’électricité avec un accord institutionnel. Comme l'a souligné le négociateur en chef suisse devant le groupe, ne signer aucun accord déboucherait sur une solution perdante pour tout le monde.

L’homologue autrichien de Walter Müller, Magnus Brunner, a tenu à à réaffirmer la solidarité de l’Autriche avec la Suisse. «Nous comprenons parfaitement la mentalité de nos voisins suisses. Je comprends que la Suisse ait du mal à accepter que les litiges soient réglés par la Cour européenne, soit des juges étrangers pour elle. Mais en temps que membre de l’UE, nous souhaitons qu’il y ait un accord équilibré car la Suisse profite aussi du grand marché européen». Ce à quoi Walter Müller répond: «Il y a un dégel avec l’UE mais nous ne sommes pas prêts à payer n’importe quel prix politique pour un accord».

Le chaud froid de l'ambassadeur de l'UE

Michael Matthiessen, l’ambassadeur de l'UE en Suisse, souffle également le chaud et le froid. Dans un interview au Temps paru jeudi, il emploie le même mot de «dégel» pour qualifier la situation actuelle: «les blocages, qui étaient dus à la libre circulation des personnes et au vote du 9 février 2014, sont en train d’être levés. Le feu sera au vert dans les jours ou semaines à venir. 2017 est l’année de la normalisation, de la dédramatisation».

Mais dans la NZZ, le même ambassadeur confirme que l’Union européenne a réexaminé tous les dossiers ouverts avec la Suisse et que l’accord institutionnel joue un rôle important. Il met la pression pour arriver à un accord rapide car sinon Bruxelles, à cause du Brexit, n’aura plus «les capacités et la flexibilité pour une solution avec la Suisse». Le tango dissonant Suisse-UE va donc se poursuivre un moment. (TDG)