«Le harcèlement de rue est sous-estimé»

Sifflements, attouchements, insultes, avances sexuelles… Mathias Reynard s’attaque au harcèlement de rue. Le conseiller national (PS/VS) a déposé au Parlement une interpellation demandant au Conseil fédéral ce qu’il compte faire contre «ce fléau du quotidien». Il répond à nos questions.

Pourquoi intervenez-vous?

Le harcèlement de rue est une réalité pour les femmes depuis longtemps, mais il est totalement sous-estimé. Je demande aux autorités comment elles agissent contre ce fléau et si elles disposent de chiffres sur son ampleur. La Confédération répondra certainement qu’il n’y a pas de statistique. Ce sera l’occasion de déposer d’autres interventions. Je n’en resterai pas là car les choses doivent changer! Elles commencent seulement à bouger. Par exemple, la ville de Lausanne a décidé d’agir; et ces actes sont désormais pénalement répréhensibles au Portugal.

Ne peuvent-ils pas déjà être poursuivis?

Toute une série d’actes peuvent être réprimés, mais pas le harcèlement de rue en tant que tel. Ce n’est pas le cas si un homme suit une jeune femme jusque chez elle ou s’il lui tient des propos déplacés sur son physique.

Ce sujet émerge-t-il parce que ces actes augmentent?

C’est difficile à dire, puisque les premières études commencent à se faire. Personnellement, je n’avais pas réalisé l’ampleur du phénomène jusqu’à ce qu’une enquête de la ville de Lausanne révèle que 72% des femmes de 16 à 25 ans ont été confrontées au moins une fois au cours des 12 derniers mois à un tel épisode. Et que pour 50% des victimes, cela s’est produit au moins une fois par mois. Le problème existe partout, mais il reste tabou. D’ailleurs, mon intervention est la première du genre à Berne.

Comment expliquez-vous qu’on n’ait pas agi plus tôt?

Cela touche surtout les jeunes femmes. Ceux qui prennent des décisions politiques sont donc peu concernés. Ensuite, les gens se disent «Si on ne peut plus faire des compliments!» Mais quand un homme harcèle une femme dans la rue, il ne lui dit pas qu’elle a de beaux yeux. Il n’attend pas que sa drague fonctionne, il veut imposer sa virilité. Enfin, si les femmes en parlent, on leur renvoie trop souvent la faute en leur disant de s’habiller autrement ou d’emprunter d’autres rues. Ce n’est pas à elles de s’adapter, mais aux hommes inadéquats de changer!

Ne risque-t-on pas une surréglementation?

Je ne m’oppose pas à ce qu’un garçon aborde une fille dans la rue. Là, nous parlons d’actes qui peuvent être traumatisants. La répression n’est pas non plus la seule voie à explorer. On peut aussi sensibiliser les enfants à la question dans les écoles. Pour commencer, il faut prendre conscience du phénomène et en parler. Nous devrions tous nous poser la question: aimerions-nous que cela arrive à notre femme, notre fille, notre sœur ou une amie? (TDG)