Jean-Marie Bornet, le très médiatique chef de l'information de la police valaisanne, ne se présentera pas au 2e tour de l'élection du Conseil d'Etat, le 19 mars. «Une décision difficile à prendre», dit le fondateur du Rassemblement citoyen Valais (RCV), crédité du 12e et avant-dernier rang dimanche. Interview.

– Vous vous décrivez comme un fonceur. Pourquoi renoncer aujourd'hui?

– Parce que nous préférons capitaliser sur le succès rencontré au premier tour. C'était un vote du coeur, alors que le deuxième sera avant tout tactique. On le constate déjà avec les considérations partisanes qui se font jour et on sait que le taux d'abstention sera fort. Je suis plutôt quelqu'un qui avance avec un casque et un gilet pare-balles, mais le bon sens implique d'en rester là.

– Vous parlez de succès du RCV. Pourtant, vous quittez la course et vous n'avez aucun élu au parlement cantonal.

– Mais nous n'existions pas avant le 21 décembre 2016! En deux mois et demi, nous avons pu présenter quatre listes au Grand Conseil et un de nos candidats a échoué de très peu. Avec plus de 17'000 voix, mon résultat personnel au Conseil d'Etat était très bon. Je suis fier de l'engagement de toute l'équipe et très touché du soutien dont nous avons bénéficié. Les gens nous connaissent. Maintenant, il s'agit de construire et de renforcer ce RCV, en particulier dans le Haut-Valais.

– Votre mouvement n'était donc pas un coup d'épée dans l'eau?

– Loin de là. On travaille là-dessus depuis deux ans, nous avons une charte, des engagements et des préoccupations majeures, comme le risque sismique - même si certains en rigolent. Le RCV n'était pas un truc pour me mettre en avant.

– Vous encouragez désormais les Valaisans à élire «les personnes les plus à même de s'engager dans l'intérêt du canton». C'est-à-dire?

– Conformément à nos valeurs, nous encourageons les électeurs à ne pas cautionner une surreprésentation au gouvernement (ndlr: allusion au PS qui pourrait conquérir deux des cinq sièges et au PDC qui veut en conserver trois). Nous nous distançons aussi des personnes qui pourraient avoir des relations proches des différentes formes d'extrémisme.

– Au plan personnel, vous avez essuyé pas mal de critiques. Allez-vous réintégrer la police?

– Oui. J'étais simplement en congé pour me mettre au service de la démocratie. Si cela devait poser problème à des élus, ce serait grave. Mais je ne pense pas que ce sera le cas.