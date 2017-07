Le PLR tessinois appelé à lancer deux candidats

Le PLR tessinois présentera-t-il un seul candidat pour succéder à Didier Burkhalter? Ou proposera-t-il plusieurs noms? Son congrès, qui doit en décider, se tient mardi 1er août à Breggia. La direction du parti cantonal veut tout miser sur le chef du groupe parlementaire à Berne, Ignazio Cassis. Mais à l’approche de cette échéance, la pression croît pour revoir cette stratégie.

Comme nous l’avons déjà écrit, plusieurs Tessinois estiment qu’il faudrait également présenter l’ancienne conseillère d’Etat Laura Sadis. Le but est d’éviter que les parlementaires fédéraux, qui auront le dernier mot le 20 septembre prochain, ne finissent par donner la priorité au critère femme et choisissent pour le coups une candidate romande.

Des PLR alémaniques sont sur la même longueur d'onde. Cité par la SonntagsZeitung, Walter Müller (SG) se réjouirait que «le Tessin nous présente un choix». Son collègue Christian Wasserfallen (BE), également vice-président du parti, ajoute qu’un choix est «toujours positif». Si les Tessinois présentaient une femme, le carrousel des candidatures féminines et romandes serait «relativisé», ajoute la présidente des femmes PLR, Doris Fiala.

Il faut dire que cette fois, le cœur des Alémaniques ne penche pas vers la Suisse romande. Ainsi, Hans-Peter Portmann (ZH) souligne dans le SonntagsBlick qu’il ne soutiendra pas une candidature romande. Motif: les Francophones sont surreprésentés au Conseil fédéral.

«Pour moi, un ticket (au niveau national, ndlr) avec une candidature romande et une tessinoise n’entre pas en ligne de compte», poursuit Hans-Peter Portmann. Le conseiller national souhaite que sa fraction propose à l’Assemblée fédérale un réel choix tessinois, ou un ticket à trois noms - avec des candidats tessinois, romands et alémaniques. S’il devait voter aujourd’hui, il donnerait sa voix à Ignazio Cassis. Et si ce dernier n’avait aucune chance, il choisirait la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter (SG).

Des femmes romandes? De ce côté de la Sarine, la conseillère d’Etat vaudoise Jacqueline de Quattro a déjà manifesté son intérêt pour le Conseil fédéral. La conseillère nationale Isabelle Moret (PLR/VD) y réfléchit: elle rendra sa décision après celle du Tessin.

Les noms se multiplient. En Suisse alémanique, celui de la présidente du PLR suisse, Petra Gössi, est évoqué. Cette dernière précise dans la SonntagsZeitung que si un homme est élu à la succession de Didier Burkhalter, il faudra s’efforcer de placer une femme à la prochaine vacance PLR au Conseil fédéral. Son propos fait écho à celui des Femmes PLR, qui se concentrent sur la succession de Johann Schneider-Ammann.

Plus au gouvernement

Laura Sadis aurait-elle ses chances face à Ignazio Cassis, le super-favori, lors de l’élection de septembre? Parmi ses points faibles, rappelons qu’elle n’est plus au gouvernement tessinois depuis deux ans. Elle est aussi ouverte à l’Union européenne. Cette question est importante, souligne la NZZ am Sonntag. Et elle concerne d’autres papables. Comme Laura Sadis, Jacqueline de Quattro est ainsi membre du Nouveau Mouvement européen suisse (Nomes).

Or, cet engagement devrait entraîner des critiques. Celle du président de l’UDC, Albert Rösti, est logique. Il déclare dans la NZZ am Sonntag que son parti ne votera pas pour une personne qui soutient l’adhésion de la Suisse à l’UE. Au PLR, certains pourraient aussi être échaudés par les difficultés rencontrées dans ce domaine avec Didier Burkhalter, relève en substance le dominical.

Au Tessin, une autre candidature est possible, celle du conseiller d’Etat Christian Vitta, également vice-président du parti. Désormais, c’est aux membres de la section de trancher. Suivront-ils leur direction? Réponse ce mardi. (TDG)