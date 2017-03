Le Conseil d'Etat valaisan prête serment malgré le recours de l'UDC

Esther Waeber-Kalbermatten, Jacques Melly, Christophe Darbellay, Roberto Schmidt et Frédéric Favre ont prêté serment ce lundi midi à Sion, devant le Grand Conseil: ils formeront bien le gouvernement valaisan à compter du 1er mai 2017. Les députés ont validé le résultat du scrutin du 19 mars dernier, par 105 voix contre 23. Seule l'UDC s'y est opposée, après avoir tenté – déjà en vain – de faire ajourner cette décision à travers une motion d'ordre.

A coeur de la discussion figuraient les cas de fraude électorale dénoncés la semaine dernière dans le Haut-Valais. Les communes de Brigue, Naters et Viège ont saisi la justice après avoir découvert que des citoyens n'avaient pas pu voter, leurs bulletins ayant été subtilisés et remplis par des inconnus. Lundi, tous les groupes politiques ont vivement condamné ces actes, qualifiés «d'intolérables» par le député PLR Christophe Claivaz. Mais c'est sur leur ampleur que les avis divergeaient: «Les 64 cas avérés à ce jour ne peuvent remettre en question le résultat final du second tour», a estimé Madeline Heiniger (Alliance de gauche), au nom de la commission de validation. Le candidat PLR Frédéric Favre avait terminé en 5e position avec 2124 voix d'avance sur le conseiller d'Etat sortant Oskar Freysinger (UDC).

Pas décisif

«La volonté populaire n'a pas été altérée de manière décisive, a insisté Joachim Rausis (PDC). Une invalidation du résultat de l'élection aurait pour effet de paralyser de l'appareil administratif du canton.» Du côté de l'UDC, on voit bien sûr les choses autrement. Le député Jérôme Desmeules a ainsi pris l'exemple de la commune de Naters, qui ne s'est rendu compte qu'à l'issue du second scrutin que 16 bulletins avaient été falsifiés lors du premier tour, deux semaines plus tôt.« Combien y a -t-il eu ce cas de tricherie dans l'ensemble des communes valaisannes? Personne le peu quantifier le problème aujourd'hui!» L'UDC exigeait dans son recours que les urnes de toutes les communes du canton soient mises sous scellés par la police.

Recours au TF probable

Le parti d'Oskar Freysinger a désormais trente jours pour porter l'affaire devant le Tribunal fédéral. «Nous allons certainement le faire, a déclaré lundi le chef de groupe de l'UDC du Valais romand», Grégory Logean.

Dans l'intervalle, c'est le Ministère public valaisan qui est chargé les plaintes des trois communes directement concernées. «Laissons-lui faire son travail», a lancé Thierry Largey (Verts). Et s'il s'avérait que les cas litigieux étaient suffisamment nombreux pour que la composition du nouveau gouvernement puisse en être chamboulée? «Alors nous nous plierions à une nouvelle élection», a affirmé le PLR Christophe Claivaz.

(TDG)