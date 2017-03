La révolte couve contre la hausse de l’âge de la retraite des femmes

Les femmes sont-elles prêtes à travailler un an de plus avant de toucher leur AVS? Oui, répond le parlement. L’avenir de Prévoyance 2020 se joue ces prochains jours à Berne. Alors que les deux Chambres s’écharpent encore sur la façon de compenser la baisse des rentes dans le deuxième pilier, la hausse de l’âge de la retraite des femmes est devenue une formalité. Même la gauche a fini par faire le poing dans sa poche.

Référendum?

Mais ce qui est acquis à Berne ne l’est pas forcément dans la rue. Des critiques se font entendre. Elles sont relayées par certains syndicats, des organisations féminines, la gauche alternative ou l’aile plus radicale du Parti socialiste. Tous restent opposés à cette mesure. Pour que les femmes ne soient pas sacrifiées sur l’autel de la réforme, ils sont prêts à lancer un référendum. L’affrontement est programmé.

Raison de la grogne? Les inégalités salariales. Dans le secteur privé, une femme gagne en moyenne 20% de moins qu’un homme pour un travail équivalent. L’écart est moindre dans le secteur public, mais dépasse les 16%. Face à cette discrimination, la possibilité pour une femme de prendre sa retraite une année plus tôt était une maigre consolation. Que le PS soit prêt à mettre fin à ce privilège est vécu pour beaucoup comme une trahison.

Malaise

Sous la Coupole, plusieurs élues de gauche font part de leur malaise par rapport à cet aspect de Prévoyance 2020. Si elles hésitent à afficher leur désapprobation, c’est pour ne pas définitivement ruiner les chances d’une réforme déjà malmenée. Ces voix discordantes pourraient toutefois émerger lors de la votation populaire, prévue le 24 septembre.

Premier aperçu de ce combat qui va non seulement diviser la gauche, mais aussi les générations avec la Vaudoise Muriel Waeger, vice-présidente de la Jeunesse socialiste suisse, et la Genevoise Liliane Maury Pasquier, sénatrice socialiste.

Pour la réforme

Liliane Maury Pasquier (PS/GE)

Conseillère aux Etats



Photo: Paolo Battiston

Comment une socialiste peut-elle soutenir une réforme qui conduit à une hausse de l’âge de la retraite des femmes?

Je me suis opposée à cette mesure. Nous avons fait des propositions, par exemple pour coupler l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes au comblement des différences salariales. Elles ont toutes échoué. Partant de là, vous avez deux possibilités: fermer la porte aux négociations avec le risque que la solution choisie soit pire encore, ou accepter de discuter pour améliorer le projet par d’autres mesures.

Estimez-vous avoir obtenu les contreparties suffisantes?

Si la solution du bonus de 70 francs est retenue, ce sera une amélioration. Modeste, c’est vrai, mais une amélioration. Les femmes en seront les principales bénéficiaires. Comme elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, elles ne peuvent pas compter sur un deuxième pilier et, grâce à cette augmentation, elles pourront toujours partir à la retraite à 64 ans, sans diminution de rente. En renforçant le premier pilier, on mise aussi sur un système beaucoup plus solidaire que la prévoyance professionnelle, basée sur l’épargne individuelle.

Votre base semble se rebeller. En êtes-vous déconnectée?

Pas du tout. Nous avons lutté pour que cette réforme ne se résume pas au seul âge de la retraite mais apporte des améliorations à la population et permette de répondre à une réalité démographique qui pousse l’AVS dans les chiffres rouges. Si on ne fait rien, on se trouvera rapidement sous pression. Je ne pense pas qu’une réforme faite dans ces conditions soit meilleure.

Ceux qui sont prêts à couler la réforme jouent-ils un jeu dangereux?

Si cette réforme échoue, la droite a déjà des solutions: l’augmentation de l’âge de la retraite d’une part et une automatisation de la baisse du taux de conversion, de l’autre. Je ne pense pas que les gens qui s’opposent au principe de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes puissent sortir gagnants de la bataille.

Quel sera votre engagement dans la campagne?

Si c’est la solution du Conseil des Etats, j’irai convaincue. Il y a plusieurs éléments qui sont importants, et pas seulement pour les femmes. Des mesures sont prises pour les personnes qui perdent leur emploi à 58 ans, pour les temps partiels, pour la génération transitoire. Il ne s’agit pas de petits gains anecdotiques, mais vraiment d’améliorer la vie des gens.

Contre la réforme

Muriel Waeger

Vice-présidente de la Jeunesse socialiste suisse



Photo: KEYSTONE/Laurent Gillieron

Pourquoi êtes-vous opposée à cette réforme?

Il est exclu d’augmenter l’âge de la retraite des femmes tant que les inégalités entre les sexes persistent dans la vie active. Il y a de nombreuses femmes qui travaillent gratuitement, car s’occuper des enfants ou du ménage n’est pas rémunéré. D’autres sont obligées de travailler à temps partiel, en raison du manque de structures permettant de concilier vie familiale et vie professionnelle. Sans oublier les inégalités salariales. Ce sont autant d’aspects qu’il faut corriger avant de proposer une pseudo-égalité en matière de retraite.

Les contreparties pour les femmes ne suffisent pas?

Elles sont clairement insuffisantes. Prenez l’augmentation de 70 francs de l’AVS proposée par le Conseil des Etats. On nous répète que les femmes en seront les premières bénéficiaires. Mais en quoi en profiteront-elles, si elles doivent cotiser une année de plus pour la recevoir? A cette situation, il faut également ajouter la hausse de la TVA et la baisse des rentes dans le deuxième pilier. Au final, ce bonus est annulé par d’autres mesures. Les femmes seront les perdantes de cette réforme.

La gauche soutient pourtant cette réforme au parlement…

Je ne jette pas la pierre aux élus socialistes. Ils ont tenté de bien faire. Ce qu’ils ont peut-être oublié, c’est la symbolique très forte de cette mesure. C’est une question de principe. Augmenter l’âge de référence, c’est briser un tabou. A terme, c’est la porte ouverte à une retraite à 67 ans, dont rêve une partie de la droite du parlement.

Etes-vous prête à couler la réforme en raison de ce seul aspect?

Si c’était le seul aspect, il y aurait matière à discussion. Mais dans l’état actuel des choses, je me vois mal défendre une réforme qui péjore la situation des femmes, et je me battrai jusqu’au bout pour que cette augmentation n’ait pas lieu.

Sentez-vous la grogne monter dans la population?

Cette question suscite des débats intenses au sein des syndicats. On voit une division entre les comités directeurs, plutôt favorables à la réforme, et la base qui reste majoritairement opposée, notamment en raison de la hausse de l’âge de la retraite. La population a également le besoin d’en parler, car elle a l’impression d’être mise devant le fait accompli. Certains voient cette mesure comme un pas vers l’égalité, c’est faux. Il s’agit juste d’une mesure prise par le parlement pour faire des économies.

