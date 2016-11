La Swisscoy oppose Guy Parmelin à Ueli Maurer

L'avenir de la Swisscoy est en suspens à Berne car il oppose les deux conseillers fédéraux UDC. Comme l'avait révélé l'émission de la télévision alémanique «10 vor 10», Guy Parmelin veut prolonger le mandat de la force suisse au Kosovo mais en la réduisant à 165 hommes contre 235 actuellement.

Et ce qui aurait dû être avalisé lors de la séance du Conseil fédéral mercredi a surtout provoqué des turbulences au sein du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, André Simonazzi, qui avait annoncé une communication en ce sens, a dû faire marche arrière dans la soirée. En raison de l'opposition d'Ueli Maurer, comme l'explique la Tages-Anzeiger dans son édition du 24 novembre.

Bras de fer

L'autre ministre UDC du gouvernement et prédécesseur de Guy Parmelin au Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS) a tout simplement exigé le retrait de la Swisscoy du Kosovo. En demandant son départ à la fin 2019. Les effectifs devaient être rapatriés en trois étapes durant cette période.

Selon Ueli Maurer, cela aurait donné plus de responsabilité au Kosovo. En outre, le retrait de la Swisscoy aurait donné une impulsion économique à la société civile, a estimé le ministre, selon des sources bien informées qui se sont confiées au quotidien zurichois.

Mais Guy Parmelin ne l'a pas entendu de cette oreille et a rejeté par écrit la proposition de son collègue. Il a rappelé que la Swisscoy s'occupait sur place surtout de logistique, ce que ne peuvent assurer les entreprises locales parce qu'elles n'ont pas accès aux installations militaires de la KFOR au Kosovo.

Annonce repoussée

Le patron du DDPS a également rejeté l'argument selon lequel d'autres Etats avaient déjà réduit leurs contingents dans le pays. Ceux-ci, contrairement à la Suisse, ont renforcé leur engagement dans d'autres missions de paix.

Le Conseil fédéral a donc dû repousser sa décision et sa communication à jeudi. Et selon certaines fuites, il aurait trouvé un compromis. La proposition de Guy Parmelin de prolonger le mandat avec des effectifs réduits aurait été approuvée mais le ministre vaudois doit s'appliquer à ce que les entreprises sur place puissent par la suite prendre le relais pour les services remplis par les effectifs sur le terrain.

Cette bisbille montre surtout que la Swisscoy ne dispose plus d'un soutien absolu de la part du Conseil fédéral. Même Doris Leuthard avait émis des critiques à l'encontre de la force suisse au Kosovo.

42 millions par an

La position d'Ueli Maurer correspond à une vieille antienne de l'UDC. Le conseiller national argovien Hansjörg Knecht a déposé voici six mois une motion pour mettre fin à la mission au Kosovo. Il s'était alors heurté à un refus du Conseil fédéral, estimant que la Swisscoy était «toujours une garantie de sécurité dans le pays» et que la présence de troupes au sol était importante pour la normalisation des relations en Serbes et Kosovars.

La Swisscoy est engagée sur le terrain depuis 1999, avec les troupes de la KFOR mandatées par l'OTAN. Les soldats suisses sont surtout actifs dans le transport et la logistique mais ils s'engagent également dans la surveillance et la résolution de conflits. Leur présence coûte 42 millions de francs suisses par an à la Confédération. (nxp)