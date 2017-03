La SSR échappe de peu à la tutelle du parlement

Le Conseil fédéral restera seul maître à bord pour signer la nouvelle concession de la SSR, l’organisme qui regroupe les radios et TV publiques du pays. Le Conseil national a refusé mardi par 99 voix contre 87 de partager le pouvoir entre le parlement et le gouvernement. C’est une défaite pour les tenants de la droite libérale et conservatrice. Ces derniers trouvaient que la SSR prenait trop ses aises face aux médias privés et demandaient donc à resserrer un peu les boulons au niveau parlementaire. Les opposants, principalement à gauche et au PDC, ont souligné combien un tel contrôle politique serait dangereux pour l’indépendance des médias.

La bataille a commencé avec un avantage à droite. La commission du Conseil national s’est en effet prononcée pour enlever au Conseil fédéral son pouvoir exclusif. Elle préconisait une compétence duale, où le parlement fixe d’abord le cadre (montant de la redevance, nombre de chaînes) et le gouvernement s’occupe lui de l’intendance, à savoir la convention d’exploitation. Manfred Bühler (UDC/BE) estime que le droit de regard du parlement envers la «puissante» SSR est tout naturel en raison des sommes récoltées via la redevance (1,3 milliard). Mais il le jure: «Il ne s’agit absolument pas d’influencer le contenu journalistique de la SSR, qui fait bien son travail.»

Concentration et diversité

Frédéric Borloz (PLR/VD) dresse avec regret le constat d’une concentration des médias en Suisse. «Les trois plus grandes entreprises privées possèdent désormais 80% des titres de tous les quotidiens. Quant à la SSR, elle joue un rôle dominant en tant que chaîne nationale avec une part de marché de 30% de l’offre télévision et de 60% de l’offre radio en Suisse.»

Il voit un danger à ce que la SSR augmente son offre sur Internet car elle empiétera sur les possibilités de développement des médias privés. Jürg Grossen (Vert’lib./BE) estime d’ailleurs qu’il faut venir en aide rapidement aux privés ( voir ci-dessous). Comment? En leur offrant plus ou moins gratuitement les contenus propres de la SSR, déjà payés par la redevance. En attendant ce débat, qui se déroulera lors de la prochaine session parlementaire, il souhaite un pouvoir accru du parlement sur la convention SSR qui arrive à échéance à la fin de l’année.

Un marché très dynamique

«C’est absurde d’introduire cette compétence duale», s’écrie Martin Candinas (PDC/GR). «On pourrait arriver à une situation de pat (ndlr: aux échecs, situation où le roi, sans être menacé, ne peut plus bouger sans être pris) entre le parlement et le gouvernement. Cela prétériterait le bon fonctionnement de la SSR qui doit évoluer sur un marché très dynamique.» Bernard Gühl (PBD/AG) craint l’immixtion du politique comme la peste. «Regardez ce qui se passe dans les pays où l’indépendance des médias est en danger car des forces populistes veulent les diriger et les contrôler.»

Edith Graf-Litscher (PS/SG) se montre très critique sur les éditeurs privés qui délaissent le journalisme alors qu’ils font des profits dans d’autres secteurs. «La question centrale est donc: voulons-nous du commerce et des fake news ou bien la diversité, un service public et un journalisme de qualité?» Adèle Thorens-Goumaz (Verts/VD) complète: «En tant que minorité linguistique, nous savons en Suisse romande combien le travail de la SSR est précieux pour assurer une information et un débat public de qualité dans notre langue, en adéquation avec notre culture, malgré la très petite taille du marché que nous représentons.»

La conseillère fédérale Doris Leuthard clôt le débat: «Je suis très étonnée que des libéraux puissent réclamer davantage d’influence politique sur la SSR alors que la Suisse est le berceau des libertés publiques et de la démocratie directe.» Au vote, elle est suivie. Le Conseil national renverse l’avis de sa commission et refuse de mettre la SSR sous tutelle du parlement.

Plus consensuel, le Conseil national accepte ensuite largement un postulat qui demande la création d’une autorité indépendante de surveillance de l’audiovisuel. Le Conseil fédéral approuve, vu que la Suisse est un des rares pays à ne pas disposer d’une telle instance.

La bataille médiatique est-elle terminée? Non, elle vient en fait de commencer. Lors d’une prochaine session, le parlement devra trancher sur plusieurs motions. Cela va de la suppression de chaînes de radios à l’extension des zones de diffusion pour les télévisions locales. Le montant de la redevance va aussi être âprement discuté avec en toile de fond l’initiative «No Billag». Celle-ci continue de pendre comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de la SSR. Elle devrait passer devant le peuple l’année prochaine. (TDG)