L’indépendance des élus fédéraux est toute relative

«Des votes de plus en plus homogènes»

Politologue à l’Université de Lausanne, Georg Lutz nous livre son analyse sur ces différentes règles qui semblent écorner l’indépendance des élus.



Peut-on encore parler de vote «sans instructions», comme inscrit dans la Constitution?



Il existe depuis toujours une zone grise assez large autour de cette notion d’indépendance. Mais il est vrai que l’on a pu observer ces derniers temps certains changements de comportements, notamment au Conseil national. Les partis votent de plus en plus de façon homogène.



Comment expliquer cette évolution?



Les partis ont commencé à comprendre qu’ils avaient tout à perdre à se montrer divisés. Avec le vote électronique et la surmédiatisation de la politique, on sait tout de suite qui a voté quoi, et la presse est friande de ces voix contestataires. Les groupes cherchent donc à resserrer les rangs et à éviter le plus possible les divisions internes.



Est-ce un problème pour la démocratie?



La tendance s’est peut-être renforcée ces derniers temps, mais il ne faut pas oublier que le principe même du groupe est de consolider et coordonner les positions du parti. En décidant d’appartenir à une formation politique, l’élu s’engage aussi à respecter certaines valeurs. Il est d’ailleurs élu avec l’étiquette d’un parti. En accédant au groupe parlementaire, il n’est pas étonnant qu’on lui demande de respecter les décisions prises par la majorité.



Certains règlements prévoient l’exclusion des commissions, ou carrément du groupe en cas de faute grave. Cela vous surprend-il?



Non. D'ailleurs, les dirigeants des partis ont aussi des moyens bien plus subtils pour pousser les élus à suivre leurs mots d’ordre: les sièges à pourvoir dans les commissions parlementaires. Si vous regardez la distribution, ce sont rarement les électrons libres qui obtiennent les commissions les plus importantes. Qu’importe l’ancienneté, ceux qui sont dans la droite ligne du parti ont plus de chances d’y accéder.