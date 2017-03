L’économie fait trembler la stratégie énergétique

Ça lâche d’un peu partout. Depuis le lancement du référendum par l’UDC, de nombreux opposants à la Stratégie énergétique 2050 sortent du bois. Après les antiéoliens de Paysage-Libre, voici venir les organisations économiques. Un comité présentera ce lundi ses arguments à la presse. A la manœuvre, GastroSuisse, mais aussi les milieux industriels par les voix de Swissmem, Swissmechanic et Scienceindustries. Une démonstration de force qui intervient juste après que l’Association faîtière des gestionnaires des réseaux de distribution a annoncé son rejet du texte. Une semaine décidément noire pour les partisans de la stratégie énergétique puisque EconomieSuisse, «au terme d’intenses discussions», a également décidé de ne pas prendre position dans la campagne.

Un tournant en vue du scrutin du 21 mai? «En tout cas un frémissement, se réjouit Benoît Genecand (PLR/GE), un des pourfendeurs du projet. Cette stratégie énergétique subit un tir croisé de toutes parts. En plus de certains milieux économiques, il y a des nostalgiques du nucléaire, des antiéoliens et tous ceux qui pensent que ce paquet est mauvais. Je sens qu’il y a matière à faire une bonne campagne. On peut gagner.»

Pas de panique

En face, les partisans du projet ne voient pas les choses de la même façon. Jacques Bourgeois (PLR/FR) met en lien l’émergence de ces opposants avec la récente publication des ordonnances d’application. «Elles ont pu en froisser certains. Mais je ne pense pas qu’il faut s’attacher à cela. Une ordonnance, ça se modifie. L’enjeu central, c’est que la Suisse a décidé de sortir du nucléaire. Il nous faudra bien trouver des solutions pour assurer l’avenir de notre approvisionnement énergétique.»

D’ailleurs, dans le camp du oui, on ne voit aucune raison de s’alarmer. «Nous allons livrer campagne», explique Jacques Bourgeois. Celui qui est aussi directeur de l’Union suisse des paysans rappelle que son organisation a décidé de soutenir la stratégie énergétique à une écrasante majorité. «Et même si la décision a été plus serrée au PLR, notre parti s’est montré responsable en recommandant le oui. Ce projet est une approche pragmatique pour s’engager dans la transition énergétique de notre pays.»

Cet optimisme est partagé par Yannick Buttet (PDC/VS). «Il faut voir d’où l’on vient! Au début des discussions, tout le monde était farouchement opposé à ce projet. Aujourd’hui, même l’USAM est pour. Quant à EconomieSuisse, sa décision de ne pas prendre position peut presque être considérée comme une victoire, tant elle était allergique à cette stratégie au départ.» Et le vice-président du PDC de tacler ces organisations économiques qui recommandent le non. «Si elles s’opposent, c’est parce qu’elles ont une vision égoïste du projet.»

Sans le soutien de la puissante EconomieSuisse, les partisans pourront-ils vraiment compter sur l’USAM, l’autre géant économique? Rien n’est moins sûr. «L’USAM compte aussi bien des coiffeurs, des restaurateurs que des représentants du second œuvre, explique Jean-François Rime (UDC/FR), président de l’organisation. Des branches qui sont toutes concernées différemment. Au final, la décision a été prise à 65% des voix. Le soutien est clair, et depuis que le parlement a renoncé à la deuxième étape de cette stratégie qui aurait conduit à une hausse des taxes pour les carburants et l’électricité, je peux vivre avec ce projet. Mais j’estime que ce n’est pas à nous de mener la campagne. L’USAM ne va pas beaucoup s’engager.»

Faire pencher la balance

Des milieux économiques frileux et un front bourgeois divisé. Voilà le cocktail explosif qui pourrait faire capoter le projet. D’ailleurs, Benoît Genecand fait une lecture bien différente de ces votes considérés comme cruciaux par le camp du oui. «Le soutien du PLR? Si l’assemblée avait eu lieu en Argovie et pas à Fribourg, c’est le non qui passait. Le vote favorable de l’USAM? C’est du grand n’importe quoi. Quelques branches ont fait pencher la balance.»

A deux mois du scrutin, le sort de la stratégie énergétique vacille sous les coups de boutoir de ses adversaires. «Je me demande de plus en plus qui va faire campagne pour soutenir ce texte, à part des partis politiques», glisse Benoît Genecand. (TDG)