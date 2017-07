L'UDC s'attaque à «la propagande» des autorités

L’UDC relance sa lutte contre la libre circulation des personnes et pour la primauté du droit national. Sur ces dossiers, elle accuse les autorités d’une «propagande» qui «affaiblit la démocratie directe». Lors d’une conférence de presse, ce jeudi à Berne, plusieurs élus démocrates du centre emmenés par leur président, Albert Rösti, ont multiplié les mots durs contre les autorités fédérales. Auxquelles ils reprochent de «dissimuler des aspects et déformer sciemment la vérité».

Les raisons de cette ire? Le message du Conseil fédéral sur l’initiative UDC «Le droit suisse au lieu des juges étrangers» et le rapport du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) «15 années de libre circulation des personnes», présentés avant la pause estivale. Pour ces deux cas, l’UDC fournit des documents de plusieurs pages, visant à confronter la réalité des faits aux propos de la Confédération.

«Le rapport sur la libre circulation des personnes présente des faits corrects, mais l’interprétation de ceux qui l’ont publié ne l’est pas du tout», diagnostique Albert Rösti. «J’attends du Conseil fédéral et de l’administration qu’ils mettent en avant les points forts et les points faibles et ne défendent pas une idéologie comme un parti. Je ne parle pas de mensonge, mais cette pratique n’est pas correcte.»

La Confédération est accusée d’embellir la situation. Des exemples? «Le résumé du Seco (sur la libre circulation des personnes, ndlr) souligne que depuis 2002, le produit intérieur brut par personne a augmenté de 12%. C’est juste, le PIB a augmenté quand on avait encore des contingents, mais pratiquement plus depuis 2008.» Autre chiffre passé au crible de l’UDC, celui du taux de chômage. Le chef du groupe parlementaire, Adrian Amstutz (BE), souligne qu’il était de 2,8% avant l’introduction de la libre circulation (selon la définition du Bureau international du travail, le BIT). Contre 5,3% aujourd’hui - «un record».

Tout dépend de ce que l’on regarde, répond en substance la porte-parole du Seco, Antje Baertschi. Les statistiques de la Confédération, elles, annoncent un taux de chômage de 3% en juin et un record datant de 1997 (taux moyen de 5,2%). «Il existe deux statistiques et les données ne sont pas établies sur les mêmes bases explique la porte-parole. Celles du BIT permettent par exemple mieux les comparaisons internationales. Mais la nôtre, basée sur les personnes inscrites dans des ORP, donne une image très précise sur ce qui se passe sur le marché du travail.»

Le ralentissement de la croissance? «Il ne faut pas oublier que l’économie suisse a dû faire face à des turbulences conjoncturelles majeures, notamment la crise économique et financière en 2008-2009, les très grands déséquilibres macroéconomiques en Europe puis le contexte économique et monétaire tendu, répond-elle. Les bons résultats face à ces épreuves démontrent la capacité de résistance de notre économie.»

Pour mémoire, l’UDC devrait lancer d’ici la fin de l’année une initiative remettant en cause la libre circulation. Face à la presse, elle a également évoqué son initiative sur les juges étrangers, qui vient d’être transmise au Parlement. Là aussi, Alfred Heer (ZH) appelle à un «débat politique équitable». Il reproche notamment à la Confédération l’argent versé pour soutenir le droit international public.

«C’est de nouveau une propagande idéologique de dire que nous augmentons l’incertitude du droit, ajoute Albert Rösti. C’est l’inverse, nous voulons qu’il soit clairement établi quelle est la priorité. En outre, la grande majorité des traités internationaux ne sont pas en conflit avec notre droit. C’est ce qui me gêne: on parle toujours d’incertitude, mais la Confédération ne fournit pas de liste des conventions qui devraient être résiliées.»

Dans un communiqué, sept partis représentés au Parlement soutiennent le message du gouvernement. «L’UDC devrait d’abord se rappeler qu’elle est l’un des partis les mieux représentés au Conseil fédéral», commente le conseiller national Christian Lüscher (PLR/GE). «L’UDC est l’archétype de la manipulation des chiffres et de la lecture partisane, abonde Yannick Buttet (PDC/VS). Qu’elle fasse ce reproche à un organe officiel n’est pas sérieux.» Et Ada Marra (PS/VD) conclut: «L’UDC serait crédible si elle faisait des propositions pour une plus juste répartition des richesses par rapport à la croissance économique ou de vraies sanctions pour les employeurs abuseurs en matière de libre circulation. Ce qu’elle ne fait jamais au Parlement. On assiste avec ces déclarations à une tentative de contre-propagande.» (TDG)