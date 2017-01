Duel PDC pour l'élection au Conseil d'Etat valaisan

Nouveau rebondissement dans l’élection au Conseil d’Etat valaisan. Le PDC Nicolas Voide, ancien président du Grand Conseil, a annoncé lundi qu’il se lançait dans la course… Sur une liste avec deux UDC, le sortant Oskar Freysinger et Sigrid Fischer-Willa. Au-delà de la surprise, cette alliance fragilise le Parti démocrate-chrétien. Son président, Serge Métrailler, précise qu’il n’a pas été informé. Le PDC a désigné ses candidats le 12 mai dernier et Nicolas Voide n’était pas prétendant. Aujourd’hui, Serge Métrailler se dit «déçu». L’avocat de Martigny sera-t-il exclu du parti? «Il veut être acteur de cette campagne sur une liste en dehors du PDC. De fait, il se met lui-même hors-jeu», estime Serge Métrailler.

Cerise sur ce gâteau amer: Nicolas Voide et Christophe Darbellay, le candidat phare du PDC, se retrouvent opposés l’un à l’autre. En effet, les deux hommes vivent dans le même district. Or, la constitution cantonale interdit que deux personnes d’un même district siègent au gouvernement. Christophe Darbellay y voit «clairement» une attaque contre lui. «Nicolas Voide est dans la manche d’Oskar Freysinger, ce sera au peuple de décider», conclut-il.

«Franchement, j’ai d’abord cru que c’était un gag»

En Valais, on doute toutefois des chances du nouveau candidat, qui a pris tout le monde de court. «Franchement, j’ai d’abord cru que c’était un gag», réagit Barbara Lanthemann, présidente du PS du Valais romand. Passé l’étonnement, il faut relever que le PDC a toujours été divisé entre conservateurs et centristes. Nicolas Voide représente les premiers, Christophe Darbellay les seconds. Or, «les conservateurs du parti supportent très mal la candidature de Christophe Darbellay», note Barbara Lanthemann.

Serge Métrailler y voit pour sa part «l’addition de deux opportunismes»: «Oskar Freysinger veut éliminer Christophe Darbellay qui pourrait lui faire de l’ombre et asseoir à ses côtés un fidèle soldat. Quant à Nicolas Voide, il a une vraie envie d’accéder à la fonction et la force électorale de l’UDC peut l’y aider.»

«Pas une attaque contre Darbellay»

Nicolas Voide a déjà perdu une primaire PDC contre Christophe Darbellay en 2008. A-t-il voulu éviter de répéter l’exercice? Le principal intéressé explique cette fois son absence de la primaire du parti par des questions de calendrier et de fidélité. Il ne voulait pas se présenter avant que Maurice Tornay annonce son retrait, ni avant d’avoir quitté la présidence du Grand Conseil. Et ensuite, c’était trop tard. «Le parti a toujours connu mon intérêt pour ce poste. Ce n’est pas une attaque contre Christophe Darbellay mais une volonté de donner un choix aux électeurs», étaie-t-il.

L’UDC avait aussi essayé de s’allier au PLR. En vain. La liste qu’elle présente avec Nicolas Voide, «Ensemble à droite», veut offrir une alternative entre la gauche «internationaliste destructrice d’identité» et «la droite néolibérale mondialiste». Les Valaisans trancheront en mars. (TDG)