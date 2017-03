Berne veut économiser 700 millions grâce à Tarmed

Le Conseil fédéral adapte à nouveau la structure tarifaire Tarmed. Il a en effet tranché de manière transitoire pour la grille 2018, puisque les différents partenaires ne sont toujours pas parvenus à s'entendre sur une révision totale des tarifs médicaux. Le ministre de la santé Alain Berset a donc mis en consultation ses adaptations jusqu'au 21 juin prochain. A la clé: 700 millions de francs d'économies par année.

Pour rappel, Tarmed, c'est 4500 prestations médicales ambulatoires, remboursées à hauteur de 11 milliards de francs par l'assurance de base depuis 2004. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que cette tarification est obsolète puisque les techniques médicales ont évolué sans que leur prix n'ait été corrigé. Elle doit donc être révisée.

Pas d'entente

Hic: médecins, hôpitaux et assureurs n'arrivent pas à se mettre d'accord pour l'adapter. Ils avaient d'abord jusqu'à fin juin 2016 pour s'entendre. En vain. Le délai a été prolongé jusqu'à fin octobre. Toujours en vain. Du coup, les tarifs 2017 avaient été gelés et le Conseil fédéral avait été chargé par le Parlement de trancher.

Les adaptations présentées mercredi par Alain Berset et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018 visent à «augmenter la transparence, à réduire les incitations inopportunes et à rendre la structure plus adéquate». Mais elles constituent une solution transitoire. Les partenaires tarifaires continuent, en effet, à porter la responsabilité de réviser ensemble la structure et de la soumettre pour approbation au Conseil fédéral, précisent les services d'Alain Berset.

La durée de la formation ne joue plus de rôle

Dans les détails, le Conseil fédéral propose donc de ne plus rendre la durée de la formation postgrade des médecins déterminante. Autrement dit, les prestations ne seront plus évaluées selon la durée de la formation des praticiens. Une réglementation qui fait qu'aujourd'hui les spécialistes sont mieux rémunérés que les médecins de premier recours comme les pédiatres et les médecins de famille.

Berne veut aussi corriger les tarifs de nombreuses prestations dont l'évaluation date des années 1990. «Des corrections s'imposent car la fourniture de ces prestations demande aujourd’hui moins de temps grâce aux progrès médico-techniques. Leur rémunération actuelle est donc trop élevée», est-il précisé. Par exemple, le minutage (prescription du temps qui peut être facturé) des opérations de la cataracte va être fortement réduit.

Plus de transparence pour les patients

Par ailleurs, différentes règles de facturation dans TARMED vont être modifiées et précisées, notamment les positions tarifaires facturées par les médecins en l'absence des patients. À l'avenir, ces prestations seront définies et limitées de façon plus détaillée. Ces adaptations augmenteront la transparence pour les patients et les assureurs, soulignent les services d'Alain Berset.

Le domaine de la physiothérapie a aussi été corrigé par Alain Berset, vu que là aussi les partenaires tarifaires n'ont pas réussi à s'entendre. La structure définie jusqu’à la fin 2017 sera maintenue et adaptée. Aucune réduction ne sera toutefois effectuée.

Mais Alain Berset ne compte pas s'arrêter là. Dans les années à venir, de nouvelles mesures permettront de réaliser des économies supplémentaires. Par exemple, les prix des médicaments pris en charge par les caisses-maladie seront à nouveau régulièrement examinés et adaptés, et ceux des génériques abaissés de façon ciblée. Les économies ainsi réalisées devraient s’élever à 240 millions de francs d’ici 2019, rappellent ses services. (nxp)