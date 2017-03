Bain de foule et selfies pour le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu sa séance hebdomadaire à Soleure mercredi. Le gouvernement a ensuite rencontré la population lors d'un apéritif ensoleillé devant la cathédrale Saint-Ours. Plus de 300 personnes en ont profité pour venir discuter et faire des «selfies».

Les sept Sages ont été accueillis à midi sous les applaudissements de la population présente en vielle ville de Soleure, a constaté l'ats sur place. Vin, tresse et olives: l'apéritif était simple et l'ambiance détendue.

Une image de la foule postée par le porte-parole du Conseil fédéral, André Simonazzi:

Extra muros Sitzung: Solothurner Bevölkerung trifft den #Bundesrat. pic.twitter.com/tzHkU8i4ir — André Simonazzi (@BR_Sprecher) 29 mars 2017

«C'est un immense privilège pour le Conseil fédéral que de pouvoir vous rencontrer sans important déploiement de police et sans devoir avoir peur», a déclaré la présidente de la Confédération Doris Leuthard.

Quand on voit ce qui se passe dans le monde, on sait que cela est infiniment important. Le Conseil fédéral apprécie de pouvoir parler avec la population et d'écouter ce qui la préoccupe, a ajouté la ministre d'un ton jovial, lors de son allocution sur les marches de la cathédrale.

Douzième séance «extra muros»

Jeunes et moins jeunes, suisses ou étrangers, les personnes présentes ne se sont pas fait prier pour aller saluer les ministres et leur parler. Les conseillers fédéraux se sont en outre prêtés avec un plaisir visible au jeu des «selfies».

Le canton de Soleure ne figure pas en première place des sujets du Conseil fédéral, a admis Mme Leuthard. C'est bon signe, cela veut dire que le canton résout ses propres problèmes et laisse les autres au Conseil fédéral. Après l'apéritif, les ministres ont mangé avec le Conseil d'Etat soleurois.

Le Conseil fédéral tient des séances «extra muros» depuis 2010. L'objectif est de tisser des liens entre les régions et d'aller au contact de la population. Le déplacement à Soleure était le douzième du genre.

La présidente de la Confédération Doris Leuthard à son arrivée à Soleure:

(ats/nxp)