Un scootériste meurt dans une collision frontale

Une collision frontale avec une voiture a été fatale à un scootériste de 44 ans à Baar (ZG), samedi soir, un peu avant 23h. Il est décédé sur les lieux de l'accident, qui s'est déroulé à la rue Neuheimer. Le conducteur de l'automobile n'a pas été blessé, indique la police zougoise.

Le ministère public a ordonné un test sanguin et d'urine pour l'automobiliste, âgé de 50 ans. La route a été fermée à la circulation durant six heures pour permettre le relevé des indices. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

La police zougoise a lancé un appel à témoins afin d'élucider le déroulement de l'accident. (ats/nxp)