Un prof de chimie se loupe: huit hospitalisations

Une déflagration s'est produite jeudi pendant un cours de chimie dans une école secondaire de Muri (AG). L'enseignant, qui manipulait du magnésium, a été brûlé aux mains. Sept élèves souffrent de difficultés respiratoires.

30 mars 2017

Tous les huit ont été conduits à l'hôpital, indique la police argovienne. Un fort dégagement de fumée a suivi la déflagration et causé des dégâts dans la classe et les couloirs. L'incident a provoqué un important déploiement de pompiers et de secouristes. (ats/nxp)