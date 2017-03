Un mort dans un incendie à Bienne

Samedi, peu après 22h, les sapeurs-pompiers de Bienne sont intervenus à la rue Karl Neuhaus, selon la police cantonale bernoise.

Les pompiers ont pu rapidement maîtriser le feu avant que les flammes ne s'emparent de l'ensemble du bâtiment. Durant les travaux d'extinction, une personne sans vie a été découverte à l'intérieur de l'immeuble. En outre, un homme blessé a dû être acheminé en ambulance à l'hôpital. Une femme et un enfant, situés aux étages supérieurs, ont pu être évacués par les sapeurs-pompiers. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour un contrôle.

L'immeuble est partiellement inhabitable en raison de l'incendie. Le quartier a été bouclé durant l'intervention. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances et la cause de l'incendie et identifier la victime.