Un enfant de 12 ans a effrayé les habitants de Wil

Un enfant de 12 ans en tenue de camouflage et armé d'un pistolet factice a provoqué une grosse opération de police jeudi à Wil (SG). Plus d'une dizaine de policiers et des chiens ont été mobilisés pour intervenir dans une forêt.

Plusieurs citoyens inquiets ont informé les forces de l'ordre avoir vu une personne armée et en tenue de camouflage dans une forêt à Wil. La police cantonale st-galloise a alors envoyé plusieurs patrouilles sur place, a-t-elle indiqué jeudi.

Dans la forêt, les agents ont trouvé un enfant de 12 ans en tenue de camouflage, le visage dissimulé sous une cagoule et équipé d'un faux pistolet. L'enfant a été emmené au poste de police où ses parents sont venus le chercher. Le garçon a volontairement laissé l'arme factice au poste. (ats/nxp)