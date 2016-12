Un conducteur s'endort sur l'A1: 3 blessés dont 1 bébé

La police cantonale fribourgeoise communique qu'un conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule suite à un assoupissement. Le conducteur âgé de 29 ans, sa passagère âgée de 28 ans ainsi qu'un bébé ont été blessés.

L'accident s'est produit vendredi vers 20h50. L'automobiliste, qui circulait sur l’autoroute A1, de Berne en direction d’Estavayer-le-Lac, s'est alors endormi. Sa voiture a percuté l’arrière d’un camion-remorque.

Suite au choc, le conducteur fautif a perdu la maîtrise de son véhicule, et son auto - partie en tête-à-queue - a percuté la berme centrale pour finalement s'immobiliser sur la voie de dépassement.

Le conducteur et sa passagère ont été légèrement blessés. Un bébé de 1 an et demi, installé dans un siège de sécurité à l’arrière de l’automobile, présentait des blessures importantes au visage. Il a été pris en charge par une ambulance et conduit dans un hôpital de la région.

La voie de dépassement a été fermée durant 45 minutes, le temps du constat et du dépannage de la voiture accidentée.