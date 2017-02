Un camion percute deux autos et finit sur le flanc

La police cantonale vaudoise nous communique que ce jeudi matin vers 8h, un accident a eu lieu dans les bois du Jorat sur la Commune de Lausanne. L'accident impliquait un poids lourd et deux voitures. La chaussée était très verglacée. Le camion a heurté les voitures et a terminé sa course sur le flanc gauche dans la forêt.

Trois ambulances, deux du Service de protection et sauvetage Lausanne (SPSL) et une d’une entreprise privée, sont intervenues.

Des véhicules de dépannage pour voitures et poids lourds ainsi qu’un véhicule spécialisé dans le nettoyage de la chaussée ont également été mobilisés. (nxp)