Sept blessés dans un déraillement en gare de Lucerne

Le trafic est interrompu jusqu'à jeudi matin au moins, en raison d'un accident survenu à 13h56, juste après le départ du train. Le convoi reliait Milan à Bâle. Pour une raison encore inconnue, plusieurs wagons sont sortis des voies.

Le quatrième s'est renversé, endommageant un pylône. L'électricité a été coupée. Environ 160 passagers se trouvaient à bord de la composition.

Bloqués pendant une heure

Ils ont dû attendre une heure avant de pouvoir en descendre, malgré l'arrivée rapide des secours. Il a en effet fallu d'abord débrancher une ligne électrique endommagée et assurer le wagon renversé, a expliqué un porte-parole de la police aux médias réunis sur place.

Sept personnes ont été légèrement blessées et conduites à l'hôpital pour un contrôle. Les passagers de deux autres trains restés bloqués en gare ont également été évacués. Le périmètre de la gare a été bloqué. Une importante opération de secours de la police, des pompiers et de personnel médical a été déployée. Les causes du déraillement sont encore inconnues. Elles font l'objet d'une enquête. Les rails, la ligne de contact et le train italien ont été endommagés.

Bus aux capacités limitées

L'ensemble du trafic ferroviaire a été dévié sur d'autres gares. Les trains en provenance de Suisse romande, de Berne et de Bâle circulaient jusqu'à Sursee (LU) uniquement. Les convois en provenance de Zurich n'allaient pas plus loin que Rotkreuz (ZG) et les voyageurs de l'axe du Gothard ne pouvaient pas non plus passer par Lucerne.

Des bus de remplacement ont pris le relais, mais leur capacité est limitée. Les CFF prient les usagers d'éviter Lucerne. Le réseau RER est lui aussi fortement perturbé. La reprise du trafic ferroviaire en gare de Lucerne n'est pas attendue avant jeudi matin dans le meilleur des cas.

Solidarité des automobilistes

Des dizaines de pendulaires motorisés ont offert à des personnes restées en rade de les transporter en voiture. Ils se sont organisés sur le réseau Twitter à l'appel de la radio alémanique SRF3.

Les proches de personnes se trouvant à bord du train accidenté peuvent se renseigner auprès de la hotline des CFF au numéro 0800 722 233. Les usagers des transports ferroviaires ont à leur disposition le numéro 0800 99 66 33. (ats/nxp)