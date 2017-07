Plusieurs bovins périssent après un incendie

Un incendie a ravagé une partie d'une étable, samedi, vers 1h50. C'est lors d'une patrouille entre Domdidier et Dompierre (FR) que des agents de la police cantonale fribourgeoise ont remarqué qu’un bâtiment était entièrement la proie des flammes. Immédiatement sur place, ils ont ouvert le portail de l’étable pour libérer le bétail qui se trouvait encore à l’intérieur. Toutefois, plusieurs bovins, fortement blessés à cause des brûlures, ont dû être abattus par le garde-chasse.

Le Centre de renfort d’Estavayer-le-Lac et les corps de sapeurs-pompiers Belmont-Broye, Agnens et Avenches ont été engagés pour maîtriser le sinistre. Personne n’a été blessé. Les ambulanciers de Morat (préventif), un employé du Service de l’environnement SEn, un représentant de la CFF, un membre du conseil communal et un inspecteur de l’ECAB étaient également sur place.

Une partie du bétail mis en liberté n’a pas pu être récupérée pour l’instant par le propriétaire. Le bâtiment a été partiellement détruit. Le montant des dégâts est indéterminé. Pour l’heure, la cause du sinistre n’est pas connue. Une enquête a été ouverte, précisent les forces de l'ordre fribourgeoises. (comm/nxp)