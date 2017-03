Perte de maîtrise coûteuse en Argovie

Lors d'un dépassement, un jeune conducteur de 20 ans a perdu la maîtrise de son bolide samedi matin entre Birrwil et Beinwil am See (AG). Il a terminé sa course dans le pré.

Le conducteur est sorti indemne de la mésaventure. Par contre, les frais de réparations s'élèvent à au moins 50'000 francs. Le jeune homme a dû provisoirement rendre son permis, a indiqué la police argovienne. (ats/nxp)