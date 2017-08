Octogénaire évacuée de son appartement inondé

Une octogénaire a eu la vie sauve grâce à l'intervention des pompiers d'Eschenz (TG) dans la nuit de mardi à mercredi. Elle a été évacuée de son appartement situé au sous-sol et inondé après un orage.

A 03h15 du matin, les soldats du feu ont pu évacuer la vieille dame, âgée de 87 ans. Elle a été amenée à l'hôpital pour un contrôle. Un violent orage a frappé le canton de Thurgovie entre 2h00 et 5 heures. La police cantonale a reçu plus de 80 annonces de dégâts, a-t-elle annoncé mercredi.

Les pompiers ont dû intervenir pour des caves inondées et pour retirer de nombreux arbres tombés sur la voie publique. La route et la voie ferrée entre Eschenz (TG) et Steckborn (TG) ont été coupées jusqu'au matin. (ats/nxp)