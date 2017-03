Les rondins sur un poêle s'enflamment

Grosse frayeur vendredi soir pour la propriétaire d'une maison et son bébé. Des rondins posés sur un poêle à bois allumé ont pris feu. La femme et l'enfant n'ont pas été blessés et ont pu regagner leur domicile.

Environ 45 minutes après avoir allumé le poêle, les rondins se sont embrasés, indique samedi la police cantonale fribourgeoise. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre, mais le poêle, les murs et le plafond ont été fortement endommagés. (ats/nxp)