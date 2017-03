Le trafic CFF entre Lausanne et Genève est rétabli

Entre 17h30 et 19h45, un accident de personne survenu à la gare de Prilly-Malley a provoqué des retards d'une vingtaine de minutes sur les grandes lignes et des suppressions de trains régionaux, entre Lausanne et Genève-Aéroport, a indiqué le porte-parole des CFF. Une seule voie sur les trois était ouverte.

La personne impliquée dans l'accident est décédée. (TDG)