Le prof qui filmait la langue des fillettes est condamné

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a jugé coupable ce jeudi matin un ex-enseignant vaudois de 42 ans d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. La cour l'a toutefois libéré de l'infraction de pornographie.

Le condamné écope d'une peine à 30 mois de prison dont 6 ferme. Ayant déjà exécuté préventivement 6 mois de détention, il ne retournera pas en prison. Cette peine est assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans. Durant cette période, il devra suivre un traitement psycho-thérapeutique et sera sous la surveillance d'une assistance de probation. En outre, le tribunal lui interdit toutes activités professionnelles et non professionnelles avec des mineurs durant dix ans.

Sa culpabilité a été jugée «très lourde». La Cour a relevé «qu'il a agi par pur égoïsme pour satisfaire ses pulsions sexuelles».

Entre le 21 mai 2011 et le 14 juin 2015, ce père de deux garçons a abusé de la naïveté de 38 fillettes pour les filmer. Six d’entre elles n’ont pas pu être identifiées. Avec son téléphone, il les filmait en leur demandant d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Parfois, il leur caressait la langue ou les embrassait. En tout, le condamné a ainsi réussi à faire 70 vidéos.

En audience mardi, il a expliqué qu'il avait une addiction à la pornographie et que les films des fillettes lui faisaient penser à certaines scènes de vidéos pour adultes.

Cet homme, aux troubles multiples de la préférence sexuelle dont la pédophilie, a profité de toutes les occasions pour assouvir ses fantasmes. Il a filmé ainsi autant des fillettes proches de son entourage, des amies de ses fils, ou des petites filles dont il croisait le chemin dans un lieu public.

Le Ministère public avait requis une peine de 3 ans de prison accompagnée d'un traitement ambulatoire et d’une interdiction d’exercer une profession en lien avec des enfants durant dix ans. Le Parquet examinera s'il fait appel par rapport à l'infraction de pornographie qui n'a pas été retenue pour le jugement.

