Le guérisseur lausannois est «un danger public»

Viol. Contrainte sexuelle. Abus de la détresse. Pornographie. Le Tribunal correctionnel de Lausanne a vu en ce guérisseur, magnétiseur et faiseur de secret reconnu un «thérapeute pervers», «un manipulateur», «un obsédé sexuel», «un prédateur» et même «un danger public pour ses patientes».

Le Français de 65 ans a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Le Ministère public en avait requis 4. Il lui est aussi interdit de pratiquer toute forme de traitements thérapeutiques durant 10 ans en raison d’un risque de récidive important. Il devra en outre payer les frais de justice ainsi que verser 12 500 à une de ses victimes et 6000 à la seconde à titre de tort moral.

Le thérapeute aux 8000 patients était accusé d’avoir abusé de six clientes entre 2011 et 2015. Seules deux femmes avaient porté plainte. L’enquête a montré, et le magnétiseur ne le nie pas, qu’il a entretenu des relations sexuelles avec de nombreuses patientes dans son cabinet lausannois. Des images zoophiles ont aussi été retrouvées chez lui.

Vendredi, la Cour a expliqué la grande difficulté à condamner une personne pour l’infraction d’abus de la détresse. Ainsi, quatre cas pour lesquels le thérapeute était renvoyé ont été abandonnés, le Tribunal ne pouvant affirmer avec certitude que ces patientes ne disposaient pas de leur libre arbitre lors des actes sexuels avec le guérisseur. Le président Pierre Bruttin a toutefois insisté sur le caractère «déontologiquement honteux» de son comportement. Et d’ajouter que si sa profession de guérisseur était soumise à la moindre surveillance, son autorisation de pratiquer lui aurait déjà été retirée. «Son attitude est une honte absolue pour sa profession», relève le jugement.

«Son attitude est une honte absolue pour sa profession»

Aucun doute toutefois sur deux victimes. Ces dernières étaient venues consulter car elles avaient des problèmes physiques mais aussi psychologiques. Des femmes honteuses et culpabilisant aujourd’hui de n’avoir pas su dire stop.

Pour la justice, elles ont à l’évidence été prises au piège de ce guérisseur manipulateur. La Cour a insisté sur le calvaire qu’il a fait subir à ses victimes en brisant toute forme de résistance, en les réduisant à des objets sexuels et en les menaçant lorsqu’elles lui échappaient. Pour l’une d’elles, les abus ont duré plusieurs mois.

Selon les experts, le condamné ne souffre pas de troubles psychiatriques mais il est doté d’une personnalité narcissique. Le Tribunal n’a retenu quasi aucun élément à décharge. Si ce n’est qu’il a accepté au procès de dédommager une victime. Ses regrets ont été perçus comme «des regrets de circonstance». Déjà détenu préventivement, le condamné est donc retourné hier soir en prison. (TDG)