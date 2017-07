La Broye a les nerfs à vif après les incendies

Samedi 29 juillet, 1h du matin. Une ferme du vieux quartier de Vuary, à Payerne, est ravagée par les flammes. Le propriétaire, Pierre-André Plumettaz, a réussi à sortir 15 de ses 25 vaches. Mais 5 ont été euthanasiées. Pour ajouter à la consternation, six veaux sont morts. Au total, une vingtaine de bêtes ont été tuées. Les exploitants et leurs familles habitent des maisons proches. On ne déplore aucune victime humaine.

Domdidier (FR), 1h50. Les pompiers sont alarmés car une étable de 20 mètres sur 80 mètres est la proie des flammes, à droite de la route qui mène vers Dompierre, dans une région à l'habitat clairsemé. Là vivaient 108 bovidés; 36 d'entre eux, des taureaux, précise un pompier sur place, sont morts, en grande partie abattus en raison de leurs graves blessures. Le propriétaire n'habite pas sur place et, là aussi, aucun humain n'a été blessé.

Le 15 juillet à l'Institut équestre national d'Avenches (IENA), 24 chevaux et poneys trouvaient la mort dans un incendie. La famille de la fille du directeur de l'IENA était évacuée de justesse. Depuis ce drame, un pompier de 27 ans est sous les verrous, soupçonné surtout à cause de son comportement et de ses apparitions dans les médias. Forcément, tout le monde fait le lien. Et l'homme emprisonné n'est peut-être pas le bon. Des côté fribourgeois et vaudois, la police reste prudente sur les causes, qui restent pour l'heure inconnues. Aucune relation n'est officiellement établie, pour l'instant, entre les trois drames.

Dans cette ambiance inquiète, les rumeurs vont vite. Samedi matin, des habitants évoquaient six ou sept foyers d'incendie dans la Broye, comme dans la nuit du 15 juillet. Mais cette fois, c'est faux, la police est formelle à ce sujet. Toutefois, un départ de feu était enregistré en ville, à Payerne, vers 1h30. Il s'est produit dans un local attenant à un parking souterrain d'un immeuble en construction. Il a provoqué un gros dégagement de fumée, rien de plus.

La similitude des drames ruraux est frappante, même s'il faut rester prudent dans les interprétations. Des bêtes tuées, des flammes rapides, de la paille et du foin en feu. «Je me suis couché vers 23h30, il n'y avait rien. C'est le bruit, le crépitement, qui m'a réveillé vers 1h. Les flammes montaient à plus de 3 ou 4 mètres», raconte Pierre-André Plumettaz, à Payerne. Ce père de trois enfants de 6 à 12 ans fait face, mais s'attend à subir moralement le contrecoup lorsque la période d'action sera terminée. Son premier acte a été de sortir les bêtes pendant que son épouse appelait les pompiers. Un moment d'horreur: «Dans la panique, les vaches veulent retourner dans l'étable», raconte-t-il.

Le feu a pris dans la partie fourragère, dont l'entrée se trouve au centre de la bâtisse. Les étables se trouvent au deux extrémités. Les bêtes étaient donc encerclées par les flammes. Pierrette Plumettaz, mère de Pierre-André, qui habite dans une maison moderne voisine comme son fils, témoigne de la violence et de la rapidité de l'incendie: «Le feu était un peu partout, difficile de dire d'où il provenait. C'est toute une vie qui part, il n'y a plus rien », raconte-t-elle, effondrée. Son fils Pierre-André avait repris l'exploitation en janvier, avec son cousin François. «C'est vraiment dur, pour les jeunes», ajoute Pierrette Plumettaz, qui peine à retenir ses larmes.

A Domdidier, c'est la même scène de désolation. A la mi-journée de samedi, des tracteurs s'affairent à sortir de l'étable brûlée la paille et le foin qui se sont enflammés avant d'être arrosés d'eau par la cinquantaine de pompiers à l'oeuvre depuis 12 heures. Le propriétaire, surchargé de boulot, ne souhaite pas s'exprimer. Mais un homme qui passait la nuit chez son amie, à quelques centaines de mètres de là, raconte un moment infernal: «Le chien m'a réveillé. Il n'y avait encore personne sur place. Cinq minutes plus tard, une voiture de police arrivait. Les policiers ont sauvé du bétail. Cela brûlait très fort. Le plus impressionnant, c'était d'entendre le cri des animaux, qui donnaient des coups de pied dans l'enclos pour fuir.»

(TDG)