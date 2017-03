L'homme qui a étranglé son épouse risque 18 ans

Le Portugais de 58 ans qui a violé et étranglé son épouse en 2014 à Fribourg risque 18 ans de prison, puis l'internement au terme de cette peine. Telle est la réquisition du Ministère public fribourgeois.

Il s'agit de sanctionner des crimes d'une exceptionnelle gravité et la culpabilité écrasante du prévenu, mais aussi de protéger la société à long terme contre sa dangerosité, a expliqué le procureur Marc Bugnon mercredi devant le Tribunal pénal de la Sarine.

Deux fils agressés sexuellement

Le quinquagénaire est jugé pour le meurtre de son épouse le 29 décembre 2014, et pour l'avoir violée six semaines plus tôt. Il est aussi accusé d'avoir infligé des actes sexuels à ses deux fils (qu'il avait eus avec une précédente compagne) dans les années 2000.

Il y a chez le prévenu un risque considérable de récidive, selon l'expert psychiatre Philippe Vuille. Ses troubles sont impossibles à traiter, pour l'heure. Quant à sa responsabilité: il avait pleine capacité de comprendre et choisir ce qu'il faisait lors du crime.

Psychopathe manipulateur

Cet homme apathique et muet sur sa chaise pourrait avoir l'air inoffensif, a observé le procureur. Il appartient toutefois à la catégorie restreinte des psychopathes, au sens clinique du terme. L'expert a souligné ses capacités de simulation et de manipulation.

Le prévenu a toujours répété le même mécanisme: asservir les membres de son cercle familial pour assouvir ses envies. Les quatre femmes qui ont eu le malheur de partager sa vie ont subi des pressions psychologiques et des violences physiques, a relevé Marc Bugnon. L'une d'elles s'était même plainte d'un viol et d'une tentative de strangulation, des années avant les faits jugés.

Sa dernière épouse voulait simplement la paix, a commenté le procureur: mettre fin à un mariage raté dans lequel elle a été harcelée, menacée et violée. Elle l'a payé de sa vie, dans sa boutique, étranglée par son mari au moyen de son foulard.

Le procureur a aussi commenté les accusations des deux fils âgés de 24 et 18 ans. Ils ont dénoncé les abus en 2014 pendant l'enquête sur le meurtre. S'ils ne l'ont pas fait avant, c'est par honte et par peur des représailles. «Ils étaient tabassés par leur père» à l'époque, un fait qui avait été reconnu et sanctionné par la justice. (ats/nxp)