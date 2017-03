Jugé pour avoir étranglé sa femme au travail

C'est un Portugais quinquagénaire installé de très longue date en Suisse qui est jugé ce mardi par le Tribunal pénal de la Sarine, où les parties civiles sont auditionnées. L'homme est accusé d'avoir étranglé sa compatriote, 52 ans à l'époque des faits, qu'il avait épousée un an et demi plus tôt.

Le 29 décembre 2014, le mari a amené aux urgences de l'hôpital cantonal de Fribourg son épouse déjà en état de mort cérébrale, comme l'avait relaté «La Liberté» à l'époque. Elle est décédée le lendemain sans avoir repris connaissance dans l'intervalle. Constatant les traces de strangulation, les membres du personnel soignant avaient alerté la police. Le procureur Marc Bugnon avait alors ouvert une enquête et avait requis le placement en détention du mari venu accompagné d'un ami à l'hôpital.

Selon les éléments que le quotidien fribourgeois avait pu recueillir à l'époque, le mari s'était déjà montré violent. Son casier judiciaire faisait déjà été de condamnations pour voies de fait.

Lors de son interpellation, l'homme a avoué avoir étranglé sa femme après une dispute. Selon l'acte d'accusation, il est aussi soupçonné de l'avoir violée quelques semaines plus tôt, dans la nuit du 16 au 17 novembre.

Abus sur des enfants

Le prévenu, père de deux filles issues d'un précédent mariage au Portugal, avait également eu deux fils avec une autre compagne en Suisse. Il est accusé d'actes sexuels sur ses deux garçons, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 8 à 10 ans et de 4 à 6 ans.

Le couple n'avait pas d'enfants en commun. (ats/nxp)