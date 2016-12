Incendie sous contrôle en Léventine mais pas éteint

L'incendie de forêt bouté mardi après-midi sur les Monts de Chironico en Léventine (TI) était sous contrôle mercredi en milieu d'après-midi, mais pas éteint. Les flammes s'étendent sur une superficie de 50 hectares. La zone a été évacuée mardi soir de ses 29 résidents, pratiquement tous des vacanciers qui ont été transportés par hélicoptère à Chironico.

«La situation météorologique marquée par une sécheresse prolongée, des températures élevées et un fort vent du nord ne facilitent pas le travail des 40 pompiers des corps de Biasca et de Faido et des quatre hélicoptères sur place» a indiqué mercredi à l'ats l'attaché de presse de la police tessinoise.

#RTSvidéo Un feu allumé par quatre mineurs a provoqué l'incendie au Tessin: https://t.co/u95ffFsTYO pic.twitter.com/3yFQgCxc8q — RTSinfo (@RTSinfo) 28 décembre 2016

Enquête ouverte

Les lieux seront surveillés par une dizaine de pompiers durant la nuit. Jeudi matin, les opérations d'extinction reprendront avec un effectif augmenté et à nouveau des hélicoptères.

La magistrature des mineurs a annoncé que le sinistre a été provoqué par un feu en plein air imprudemment allumé mardi par quatre jeunes de 16 ans en randonnée dans la région. Une enquête a été ouverte pour déterminer d'éventuels dégâts à des habitations ou des structures agricoles. L'incendie n'a pas fait de blessés.

Dans la nuit de mardi à mercredi par ailleurs, un petit incendie s'est déclaré dans les bois de Sant'Antonino sur le versant nord du Monte Ceneri. Il a été immédiatement maîtrisé, a précisé la police tessinoise. Entretemps le département tessinois du territoire a émis un avis d'interdiction absolue d'allumer des feux en plein air.

(ats/nxp)