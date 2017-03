Il s'endort et envoie une auto dans le décor

Dimanche soir, vers 23h10, un accident de la circulation sur l'autoroute A1 a fait quatre blessés. Un automobiliste de 25 ans, qui circulait entre Berne et Lausanne, s'est assoupi au volant et a percuté une auto avec quatre personnes à bord. Cette dernière a quitté les voies de circulation suite au choc, avant d'effectuer un tonneau dans le talus. Tous ses occupants ont été blessés et conduits à l'hôpital. (nxp)