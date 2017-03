Explosion dans une cabane à Zermatt

Le 19 décembre dernier, une employée allemande avait été blessée dans le réfectoire de la «Gandegghütte», une cabane niché au coeur des montagnes et du glacier de Zermatt, selon la police cantonale valaisanne.

La jeune femme âgé de 30 ans avait utilisé une pièce métallique cylindrique comme tisonnier pour entretenir le feu du fourneau à bois. Mal lui en a pris. Au contact du brasier, l'objet a explosé pour une raison indéterminée. La victime, grièvement blessée à la main droite, a été transférée par un hélicoptère d'Air-Zermatt, au CHUV à Lausanne.

Lors de l'enquête menée par les spécialistes du WFD (Wissenschaftlicher Forschungsdienst) du Forensic Institute Zurich et la section d'identité judiciaire (SIJ) de la Police cantonale valaisanne, des traces d'explosif et des débris métalliques ont été prélevés. La présence de résidus de nitroglycérine et d'acide picrique on été constatée sur des éclats de métal. Une concentration inhabituelle de plomb a également été observée.

Il pourrait s'agir d'une vieille pièce de munition dont l'usage était militaire. En effet, l'acide picrique était utilisé comme explosif notamment dans la fabrication de grenades à main avant la première guerre mondiale. La police lance un appel à témoins afin de déterminer la provenance de cet engin métallique d'un diamètre de 2-3 cm (pièce de CHF 2.--) et d'une longueur de 15 cm environ.