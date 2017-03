Course-poursuite et coups de feu à Zurich

Trois cambrioleurs et la police se sont livrés à une course-poursuite samedi soir à Zurich. Elle a été émaillée d'une collision latérale et de coups de feu. La police a finalement pu arrêter les voleurs présumés.

La police a été alertée peu avant 20h par un habitant de Kloten (ZH) qui a vu des faisceaux de lampes de poche dans la maison voisine. Lorsque les policiers dépêchés sur les lieux ont voulu arrêter une voiture suspecte, le conducteur a subitement démarré, a indiqué dimanche la police cantonale zurichoise. Un agent a dû faire un saut de côté pour éviter le choc.

Les trois voleurs se sont alors enfuis. Une autre patrouille a de nouveau tenté de les arrêter sur une route secondaire. Mais le conducteur a fait une embardée sur le trottoir et effleuré une voiture de police. Un agent a alors ouvert le feu sur la voiture, la touchant latéralement vers l'arrière. Personne n'a été blessé. Apparemment peu impressionnés, les trois hommes ont continué leur fuite.

Une patrouille qui les a pris en chasse a finalement pu les arrêter à Glattbrugg (ZH). Les voleurs présumés sont deux hommes et une femme âgés entre 19 et 38 ans. Ils sont de nationalité serbe et roumaine et n'ont pas de domicile en Suisse. Après leur interrogatoire, ils seront dénoncés au Ministère public. (ats/nxp)