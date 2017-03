Centre pour demandeurs d'asile en feu

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile à Rapperswil-Jona (SG). Les 22 habitants ont pu quitter le bâtiment et ils ont été relogés. Il n'y a pas de blessé. Le centre est inhabitable.

L'incendie s'est déclaré mardi vers 02h00, a indiqué la police cantonale st-galloise. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, de la fumée et des flammes sortaient d'un appartement situé au troisième étage.

Une cinquantaine de pompiers sont intervenus. Ils ont pu empêcher que les flammes s'étendent à l'ensemble du bâtiment. le centre n'est actuellement plus habitable. Le montant des dégâts et la cause du sinistre ne sont pas connus. Aucun indice ne laisse supposer qu'il s'agisse d'un acte criminel, a indiqué à l'ats le porte-parole de la police Gian Andrea Rezzoli. (ats/nxp)