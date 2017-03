Accident sur l'A1: policière jugée en appel

Les parents du jeune homme tué sur l'A1 font appel contre l'acquittement de la policière vaudoise qui l'avait heurté en voiture.

La gendarme âgée de 29 ans comparaît ce mercredi devant le Tribunal cantonal en deuxième instance. Le Tribunal pénal de la Broye avait conclu qu'elle ne s'était pas rendue coupable d'homicide par négligence, dans un jugement rendu le 20 novembre 2015.

Les juges avaient estimé que sa vitesse était adaptée à une course urgente légitime effectuée dans le cadre de ses fonctions. Ils avaient aussi souligné que la présence d'une personne couchée sur l'autoroute était une situation exceptionnelle et imprévisible.

Rentré à pied

Dans la nuit du 27 au 28 août, deux amis étaient de sortie à Payerne (VD) et s'étaient alcoolisés. L'un est resté en ville. L'autre, âgé de 22 ans, a sûrement voulu rentrer à pied à Estavayer-le-Lac (FR), comme il l'avait déjà fait parfois, selon les enquêteurs.

Il s'est retrouvé étendu sur l'autoroute près de la sortie Payerne près de Bussy (FR), à moitié sur la voie de droite et à moitié sur la voie de décélération. La policière et son collègue de patrouille roulaient sur l'A1, et ils s'apprêtaient à prendre cette sortie.

Ils ont aperçu une masse au sol à quelques dizaines de mètres. La prévenue a fait un freinage d'urgence et a donné un coup de volant, mais la voiture a touché le jeune homme. Celui-ci est mort sur place.

Les deux agents étaient partis d'Yverdon (VD) pour se rendre sur les lieux d'une agression à Payerne, après une alerte donnée vers 02h00. C'était justement le copain de la victime, qui était resté en ville: il disait avoir été agressé au taser par un homme et une femme. (ats/nxp)