Accident après une course poursuite

Mardi 1er août, vers 5h20 du matin, une patrouille de gendarmerie de l'Est vaudois s'est fait dépasser sur l'autoroute A9 par une Mercedes roulant sans plaques, à très vive allure. Pris en chasse, le conducteur a encore accéléré et a pu semer les différentes patrouilles engagées dans la poursuite. Le véhicule est finalement sorti de l'A1 à Rolle où il a perdu la maîtrise et s'est encastré dans un poteau d'une ligne à haute tension de 125'000 Volts. Deux hommes se sont alors enfuis à pied. Ils ont été pistés par un chien de la Gendarmerie et ont pu être interpellés alors qu'ils se cachaient dans la région.

Le pylône menaçant de tomber, les voies d'accès (entrée et sortie) à l'autoroute A1 à Rolle, côté Jura, ont dû être fermées le temps de la réparation par la Romande Energie, jusqu'à 13h le même jour. Les deux hommes, un Français et un Italien de 20 et 23 ans, provenant de la région lyonnaise, ont été entendus par les enquêteurs de la Police cantonale vaudoise. Les contrôles ont montré que le véhicule avait été volé en Valais durant la nuit. Le procureur de service a ouvert une enquête pour vol et infractions à la LCR. Il a demandé leur mise en détention au Tribunal des mesures de contrainte. (TDG)