Sativa pour semer meilleur

Jardins et serres aux plantes montées et fleuries, ici, le légume s’apprécie en graines. Sativa, pour «cultivée», commercialise des semences biodynamiques et biologiques. L’entreprise de Rheinau, dans le giron de Fintan ( lire pages précédentes) , s’adresse aux professionnels de l’agriculture et du maraîchage et aux amateurs.

Les recherches sur de nouvelles variétés de céréales adaptées à des conditions non conventionnelles se font chez Peter Kunz, pionnier biodynamique établi sur les bords du lac de Zurich. Sativa prend en charge blé, épeautre, engrain pauvre en gluten, orge, millet, pois et autres pour les multiplier et les mettre sur le marché. Le boom des graines s’échelonne entre novembre et mars. Côté légumes, si l’entreprise participe à la conservation des anciennes variétés en étroite collaboration avec Pro Specie Rara, elle en développe aussi de nouvelles. Carottes, choux-raves, salades (batavias et pommées), choux de Bruxelles, choux chinois, tomates, mais aussi courgettes, brocolis et fenouils se partagent les 8000 m2 de serres. Déjà à la vente, du maïs doux, des oignons et des carottes. Quant au chou-rave, il est en cours d’inscription. La sélection n’a rien d’une mince affaire.

Noémi Uehlinger est une des quatre sélectionneurs de l’entreprise qui compte 42 employés (33 plein-temps). «Il faut sept ou huit générations pour déboucher sur une variété, précise-t-elle. Le même nombre d’années pour une plante annuelle. Pour les bisannuelles comme la carotte, il faut douze à quatorze ans entre les premiers croisements et une variété stable.» Comment ça se passe? «Au début de chaque programme, on tente de créer le plus de croisements possibles de manière contrôlée ou pas, ce qui permet de générer un chaos, une grande diversité, à partir de laquelle on va commencer à sélectionner. Pour les plantes autogames (qui s’autofécondent) – la tomate, le haricot ou les salades –, les croisements sont contrôlés. Pour les variétés à pollinisation croisée, chou ou brocoli, il suffit de les mélanger dans une serre pour qu’elles se mélangent à l’aide des bourdons et créent la première variabilité.»

Pollinisation manuelle

Lorsque l’homme intervient, cela demande minutie et attention. Avant le lever du soleil, le sélectionneur repère les fleurs qui vont s’ouvrir dans la journée et les castre, coupant les anthères (parties masculines). Après plusieurs heures, la pollinisation se fait manuellement avec une sorte de pinceau. On badigeonne alors la plante précautionneusement avec le pollen préalablement récolté sur d’autres individus.

Sativa aspire à la diversité génétique maximale, comme en atteste le cas du maïs doux. «Il n’existait que de l’hybride, raconte, enjouée, Noémi. Il était sélectionné et produit dans une seule vallée des Etats-Unis: un vrai symbole de la concentration de l’industrie semencière. Le maïs doux peut se faire polliniser par du maïs fourrager. C’est une des premières espèces à laquelle Sativa s’est attaquée.» Comme Rheinau longe la frontière allemande, lorsque Berlin a autorisé des cultures de maïs transgénique s’est créée l’association Genau Rheinau. Soit un rassemblement de cultivateurs suisses et allemands refusant de cultiver du maïs OGM de part et d’autre de la frontière. L’interdiction dure toujours.

Certaines serres sont hermétiquement fermées. D ans d’autres plus ouvertes, des filets séparent les légumes. Certains fenouils ou brocolis se partagent l’espace à deux. Lorsqu’il y a peu de place, les mouches endossent le travail des bourdons. Des taches de couleur captent le regard du visiteur: y a-t-il quelque chose de plus attirant que le bleu mauve des fleurs d’artichaut? Là-bas, c’est un autre bleu intense, celui d’une verveine décorative, qui réjouit la pupille. «Les plus grosses mauvaises herbes chez nous, s’amusent Noémi, ce sont des salades ou des côtes de bette. Au printemps, nous en avons pas mal à récolter.» En ce début juillet, le chou se montre en graines, prêt à être battu, nettoyé – on enlève la paille des gousses – trier et calibrer.

Traitement à la vapeur

Le seul traitement pratiqué par Sativa se fait à la vapeur, antifongique et antibactérien. La sélection de masse, vieille comme l’humanité, se pratique en plein champ avec la plus grande diversité possible. Les plantes les plus intéressantes et les plus belles sont alors choisies visuellement. «On peut y intégrer des aspects qualitatifs, remarque Noémi Uehlinger, à l’instar du goût. Il est possible de couper la pointe de la carotte pour la goûter et de la replanter sous serre, elle fleurira l’année suivante. Même si le brocoli du haut a été testé, on obtiendra les graines à partir des branches latérales. Afin d’être sûr que le chou-rave n’est pas ligneux, on coupe une petite partie sur le haut de la plante, sans l’affecter.»

Un agriculteur bio trouve les 100% des semences de céréales bio sur le marché. Dans le maraîchage, le retard est abyssal. Il existe 5% à 10% de graines de qualité biologique. C’est la conséquence d’une très grande concentration de l’industrie semencière en ce domaine. «Une dizaine d’entreprises offrent de la semence aux maraîchers professionnels en Europe.»

Sativa collabore avec l’étranger. Un partenariat avec la Sardaigne permet, par exemple, de gagner du temps: deux générations de haricots en une année! Mais la sélection se pratique à Rheinau. Un programme de recherche sur le fenouil démarre en collaboration avec un commerçant bio italien. Ce qui est avantageux, car les coûts de la recherche ne peuvent être assurés par l’entreprise biodynamique qui en finance le tiers. Le reste provient de fondations, dont le Fonds Coop pour le développement durable.

www.sativa-rheinau.ch

Lundi: Isoler sa maison avec de l’herbe des prairies. (TDG)