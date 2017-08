Rheinau hors du monde

Les bénédictins ont été chassés en 1862. L’asile psychiatrique a déménagé au tournant du dernier siècle. Une partie des gigantesques bâtiments de l’île de Rheinau sert de salles de répétition et d’hôtel particulier à des musiciens amateurs. Dans Rheinau, on entend le Rhin couler. «Au», selon Les mots vagabonds de notre confrère Alain Pichard, peut signifier «île». Elle flotte sur le fleuve au pied du village éponyme. L’orientation y joue des tours, car l’Allemagne s’y retrouve parfois au sud. Ce n’est pas la faute à Rousseau, mais à la paresse des eaux qui se prélassent en méandres autour d’un morceau de Suisse en forme de haricot en saillie dans le territoire de nos voisins du Nord. Rheinau, hors du temps et du monde.

Situé à moins de 10 kilomètres des chutes du Rhin, ce pays est zurichois. Le canton protestant a fini par interdire le site à des moines catholiques regroupés en abbaye depuis l’époque carolingienne, conséquence lointaine des guerres de Religion. Après complies et laudes, le choc des électrochocs! Ce raccourci pour enjamber les 130 ans d’histoire psychiatrique. Aujourd’hui le sauveur porte le nom de Christoph Blocher, qui, à la tête d’une fondation dans laquelle il a injecté 20 millions de francs, a permis l’éclosion, en 2014, de la Musikinsel. Il a fallu cet homme de poigne pour que le Canton endosse une rénovation de 28,5 millions contre une promesse de location. Monika Gasser, qui patronne le nid de musiciens, ne cache pas son montant: «Cela nous coûte 350 000 fr. par an.» Pour 16 salles de répétition, de volumes variables (avec piano) jusqu’à très grand, et 63 chambres (133 lits) à disposition de musiciens amateurs à la recherche d’espaces pour jouer et de calme pour s’inspirer. «Attention, nous ne sommes pas un hôtel public!» précise Mme Gasser.

Une autre fondation, Fintan, du nom d’un moine irlandais ayant fini sa vie ici en ermite au IXe siècle, loue d’autres bâtiments (hors de l’île) et les 130 hectares de terres qui restent de l’ancien couvent. Placée sous le signe de la thérapie sociale dans un contexte agricole biodynamique, elle ajoute à Rheinau, depuis 1998, une coloration durable et philanthropique. La Musikinsel et elle cohabitent en voisines indépendantes. Membre du conseil de fondation de Fintan, Amadeus Zschunke remarque: «Nous sommes très contents que la Musikinsel existe. Car les bâtiments vides pendant dix ans généraient une mauvaise atmosphère et coûtaient très cher à l’Etat zurichois.»

«Il n’y a aucune ligne politique dans ce projet musical, assure la Bâloise Monika Gasser. Les architectes ont tenu à une remise en état proche de l’ancien monastère. Tout est propre, clair, net: aucune plante à l’intérieur ni tableaux. La première année nous avons essuyé un déficit de 850 000 fr. Les années suivantes, il s’est allégé à chaque fois de 200 000 fr. Nous connaîtrons bientôt les chiffres noirs, j’en suis sûre. Les musiciens viennent de Zurich, de Lucerne, de Bâle, des Grisons et un peu de Suisse romande. Tous les styles de musique sont acceptés, mais seuls les instruments non amplifiés. Nous sommes ouverts à des séminaires. C’est le seul endroit d’une telle capacité doté d’une qualité acoustique aussi exceptionnelle!» S’y sont escrimés les mêmes acousticiens qu’au KKL de Lucerne. Cours de yoga et visites guidées permettent d’accéder à la Musikinsel. Mais, pour des raisons de sécurité, aucun concert n’y est organisé.

«Il n’est pas évident de trouver le lien entre productivité et travail social, c’est notre défi permanent»

Fintan chapeaute la ferme biodynamique de Gut Rheinau, l’entreprise grainière Sativa que dirige le pionnier Amadeus Zschunke, un institut de thérapie sociale, et une nébuleuse baptisée Fintan V, regroupant une crèche, une école agricole avec spécialisation en biodynamie, un espace de massage. S’y ajoutent un certain nombre d’entreprises partenaires. Toutes les unités sont indépendantes financièrement parlant, mais la collaboration cimente dans une atmosphère enjouée. «Il n’est pas évident de trouver le lien entre productivité et travail social, c’est notre défi permanent, argumente le quinquagénaire Amadeus Zschunke. Les handicapés (mentaux) travaillent en cuisine, à la ferme, mais aussi à Sativa. Sur une quarantaine, vingt et un habitent sur place. Sativa pourrait exister sans Gut Rheinau, mais c’est beaucoup mieux avec. Nous profitons de la rotation du travail de cette grande ferme, du compost, de la fumure et des préparations biodynamiques. Fintan se veut une réplique en plus grand du travail que le pédagogue Martin Ott a initié dans les années 1990 sur une ferme de 20 hectares avec des handicapés.»

Pignon à redans

Maisons à colombages, toits raides, façades à pignon à redans pour les bâtiments orgueilleux de l’ancien monastère, Rheinau cultive le charme de son passé glorieux. On y vient pour déguster les vins de la cave d’Etat, aujourd’hui gérée par Mövenpick. La présence des moines ne s’efface pas, et les splendeurs baroques de l’abbatiale inaugurée en 1710 attestent de leur pouvoir. Impressionnante couronne coiffant l’autel principal, lourde grille ouvragée, huit autels latéraux fastueux, fresques au plafond, confessionnaux exquis de délicatesse, ex-voto, orgue principal de 1715, sans oublier les reliques des saints Vincent et Clemens.

Sur l’île, un corps de bâtiment est encore en restauration. Il abritera une école ménagère et un restaurant dès le prochain printemps. Un musée des lieux plane aussi dans les esprits. A l’aube et au couchant, l’épaisseur du silence permet d’entendre les anges demander la permission aux canards et aux hérons de se poser.

Infos pratiques:

www.musikinsel.ch ou 052 305 41 14

www.staatskellerei.ch ou 052 319 29 10

www.fintan.ch ou 052 304 91 91



(TDG)