Vols annulés lundi entre Berlin et la Suisse

Les personnels au sol des deux aéroports de Berlin vont reconduire leur mouvement de grève pour une durée de 25 heures à partir de lundi matin. Swiss annule tous ses vols prévus lundi à destination et en provenance de la capitale allemande.

Le vol de Swiss de dimanche soir vers Berlin sera détourné sur Dresde, a expliqué dimanche une porte-parole de la compagnie helvétique. Les passagers seront ensuite acheminés par bus jusqu'à leur destination finale.

Les personnels au sol de Tegel et de Schönefeld, exigeant une revalorisation de leurs salaires horaires, observeront un arrêt de travail de 4 heures lundi matin jusqu'à 5 heures mardi, a annoncé le syndicat Verdi. Plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient été bloquées vendredi à Berlin en raison de l'annulation de près de 700 vols dans la capitale allemande.

Le syndicat demande une revalorisation de 11 à 12 euros du salaire horaire des employés au sol dans le cadre d'un accord collectif annuel. La compagnie aéroportuaire offre une hausse d'environ 10 centimes sur quatre ans.

Easyjet et AirBerlin touchés

La compagnie Easyjet, qui relie également Berlin depuis Genève et Bâle dit tenter pour sa part de minimiser les impacts. Easyjet contactera les clients concernés par E-Mail ou SMS. Le vol de lundi soir entre Genève et Schönefeld est d'ores et déjà annulé.

La grève affecte également les liaisons d'AirBerlin sur Zurich. Les voyageurs doivent s'attendre à des retards, des annulations et d'importantes limitations à l'assistance aux bagages, indique la compagnie sur son site Internet. Les clients sont priés de s'informer régulièrement quant au statut de leur vol.

