Voleur condamné pour tentatives de meurtres

Un Serbe de 39 ans qui a grièvement blessé par balles deux personnes lors d'un cambriolage en 2014 à Ibach (SZ) a été condamné vendredi à 13 ans de prison. Le tribunal pénal du canton de Schwyz l'a reconnu coupable de tentatives de meurtres et de vol qualifié.

Dans son jugement rendu public vendredi, le tribunal condamne aussi le prévenu à verser 150'000 francs de dommages-intérêts aux deux victimes. L'homme devra aussi s'acquitter des frais de procédure qui s'élèvent à 200'000 francs.

Les deux complices du Serbe, un Italien de 20 ans et un Kosovar de 22 ans, ont été condamnés à des peines de prison de quatre ans et trois ans et demi, ainsi qu'à des amendes. Ils ont eu l'idée du cambriolage et ils ont engagé le principal accusé qui est venu de Paris.

Voler du cannabis

La procureure avait requis 15 ans de prison pour tentatives de meurtres contre le principal accusé. La défense avait plaidé une peine maximale de six ans et trois mois de prison pour lésions corporelles. Le jugement n'est pas encore entré en force.

En octobre 2014, les trois prévenus ont agressé à leur domicile d'Ibach un homme de 35 ans et sa partenaire de 44 ans. Les trois hommes voulaient voler du cannabis et de l'argent. Le Serbe a blessé grièvement le couple par balles. Les voleurs sont repartis avec 400 francs et 560 grammes de marijuana. (ats/nxp)