Voilà à quoi ressemble l’amende d’ordre du futur

L’amende d’ordre du futur va être testée à Bâle dès juillet 2017. Elle sera toujours aussi douloureuse pour l’automobiliste fautif mais elle coûtera bien moins en frais administratif pour l’Etat. C’est ce qu’il ressort d’une présentation faite jeudi après-midi à Berne lors du Congrès SPIK, qui réunit 700 représentants de la police et des sociétés actives dans la la numérisation et les technologies de l’information.

A quoi ressemble une «prune» du futur? A un code QR, ce drôle de carré ésotérique qui contient une foule d’informations et qu’il suffit de scanner avec son portable pour qu’il révèle ses secrets. Les nostalgiques de l’amende paraphée par un policier et contenant un bulletin de versement écraseront une petite larme.

Ceux qui ont en revanche peuvent arborer un sourire, ce sont les policiers ou les contractuels. Le travail administratif va grandement s’alléger. «Le travail en back office devient inutile et nous allons économiser plusieurs postes administratifs à 100%», déclare Milko Dessi, le responsable du service de la réglementation routière de Bâle-Ville.

Comment ça marche?

Comment fonctionne le nouveau système? Grâce à une simple application Iphone. Cela tombe bien puisque c’est le téléphone professionnel utilisé par 80% des policiers suisses. Plus besoin donc d’un carnet à souche ou d’un appareil spécifique. Le policier ouvre l’application sur son téléphone, sélectionne l’infraction commise, identifie immédiatement le véhicule grâce à la plaque d’immatriculation. La géolocalisation et l’heure sont aussi de la partie.

Le système relie ensuite automatiquement l’infraction constatée avec un des codes QR préimprimés dont dispose le policier. Celui-ci décolle le carré magique de sa feuille et le place sur le pare-brise de la voiture. L’automobiliste découvre la mauvaise surprise en reprenant son véhicule. La bonne surprise, c’est qu’il peut régler la facture via son smartphone ou sur son PC en rentrant à la maison. Il peut aussi contester en ligne l’amende ou la transférer à son fils à qui il avait prêté la voiture.

Et pour les technophobes?

Et pour les technophobes? «Nous avons prévu un plan B», explique Jean-Marc Fritsch de la société Abraxas. «Si l’automobiliste n’a donné aucun signe de vie dans les 30 jours, une facture avec bulletin de versement est générée et envoyée par poste à son domicile. Nous sommes aussi en négociations pour un paiement directement à la Poste».

La police de Bâle Ville, demi-canton situé à la frontière de la France et de l’Allemagne, est confiante sur le fait que l’application va permettre de faire reculer les mauvais payeurs. Pourquoi? Elle a constaté que depuis ql’introduction du paiement en ligne sur son site internet, les étrangers s’acquittent davantage de leur dû.

D'autres amendes suivront

L’application permettra aussi sans effort d’enrichir les statistiques. On saura par exemple quelle est la rue ou l’emplacement qui rapporte le plus d’argent aux caisses de l’Etat. La police bâloise va commencer à tester la nouvelle application au second semestre 2017. Mais uniquement pour les amendes de parcage. Si tout se passe bien, le système sera étendu à d’autres infractions routières ou sur les stupéfiants.