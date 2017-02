Vacciner tous les enfants? Efficace, mais la Suisse n’est pas prête

La grippe n’a pas fini de nous ennuyer. Alors que le virus amorçait son recul, le nombre de cas est légèrement remonté début février en Suisse. Les 135 médecins du système de surveillance Sentinella ont annoncé 36,5 affections grippales pour 1000 consultations durant la cinquième semaine de l’année (35,8 la semaine précédente). Cela correspond à une incidence de 300 consultations pour 100 000 habitants, alors que le seuil épidémique est fixé à 64.

Un rebond est «assez normal», commente Daniel Koch, responsable de la division Maladies transmissibles à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Ces «pics» peuvent par exemple être liés à une flambée dans une région, ajoute Samuel Cordey, biologiste aux HUG et responsable du Centre national de référence pour l’influenza. La prévalence de la maladie est d’ailleurs restée stable dans la zone I, qui regroupe Genève, Vaud, Neuchâtel et le Valais. Quoi qu’il en soit, l’épidémie reste largement étendue.

Dans les prochaines semaines, les vacances scolaires pourraient favoriser la baisse. Le phénomène est connu. Il est lié au fait que les enfants excrètent davantage de virus et jouent un grand rôle dans la propagation de la maladie. «Ils ont aussi une plus petite immunité, confirme Daniel Koch. Cela dit, les vacances peuvent avoir un effet paradoxal, quand les enfants rendent visite à leurs grands-parents…»

«Avec la grippe, nous sommes souvent spectateurs. Nous ne savons même pas précisément pourquoi elle vient en hiver»

Si les mineurs sont les premiers touchés (voir ci-dessus), les aînés sont les premières victimes. Et la grippe est malheureusement forte. Daniel Koch le confirme: chez les plus de 65 ans, on enregistre cette année quelque 300 décès hebdomadaires de plus que dans une même période sans vague de grippe. Le phénomène s’était déjà produit en 2015. L’explication? Elle pourrait se situer dans le fait que le virus qui circule le plus est réputé pour faire des dégâts. Samuel Cordey reste toutefois prudent: «Avec la grippe, nous sommes souvent spectateurs. Nous ne savons même pas précisément pourquoi elle vient en hiver.»

Pour l’heure, le Genevois ne se prononce pas sur l’efficacité du vaccin. Une chose est en revanche certaine: les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est plus faible réagissent moins bien à cette piqûre. Forte de cette logique, la Suisse recommande aux proches de personnes à risque de se faire vacciner.

Certains pays poussent cette stratégie solidaire plus loin. Au lieu de vacciner les personnes vulnérables (aînés et malades chroniques, comme le fait la Suisse), la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ciblent les enfants. Interrogée par la RTS, Claire-Anne Siegrist, directrice du Centre de vaccinologie des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), relève que le système fonctionne à deux conditions: que le vaccin soit très efficace, et que l’on touche une grande proportion d’enfants.

«Le Japon a montré que, si on oblige la vaccination de toutes les personnes jusqu’à l’adolescence, le nombre de malades est beaucoup plus faible»

«Le Japon a montré que, si on oblige la vaccination de toutes les personnes jusqu’à l’adolescence, le nombre de malades est beaucoup plus faible», confirme Samuel Cordey. La Suisse devrait-elle suivre? «Je ne le pense pas. D’abord, nous ne pouvons pas obliger les gens. Avec une telle campagne, on risquerait aussi de les saturer, et cela au détriment d’autres vaccins.» Il pense notamment à la rougeole, dont le taux de vaccination n’atteint pas les 95% qui permettraient d’enrayer la propagation de la maladie (lire ci-contre).

Virginie Masserey, cheffe de la section Vaccinations de l’OFSP, ajoute qu’une telle solution serait «logistiquement compliquée». Cela est d’autant plus vrai que la Grande-Bretagne utilise un spray nasal qui n’est pas enregistré dans notre pays, où la piqûre reste de mise. Et puis tout cela a un coût. Reste à savoir qui serait prêt à le payer. (TDG)