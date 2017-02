Une vidéo parodique vend les charmes de la Suisse façon Trump

S'inspirant du clip viral produit par une émission télévisée hollandaise satirique, le programme alémanique SRF Comedy a réalisé une vidéo ventant les charmes de la Suisse à la manière de Donald Trump, avec profusion de superlatifs. Baptisée «Switzerland Second» (ndlr: La Suisse en second), cette parodie entend répondre au slogan du nouveau président américain: «America First» (ndlr: l'Amérique en premier). Parmi les merveilleuses choses que notre pays, présenté comme «le plus sexy de la planète», a à offrir: de belles et grosses montagnes, le droit de vote pour les femmes à la fin des années 1970, notre armée – louée par le Pape lui-même – notre désamour commun de l'UE ou encore l'absence totale de Mexicains dans nos belles contrées. Piquant et drôle!

D'autres chaînes télévisées à travers l'Europe se sont livrées au même exercice. Vous pouvez retrouver leurs vidéos sur le site «Who wants to be second» (ndlr: Qui veut être deuxième): www.everysecondcounts.eu (TDG)