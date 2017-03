Une torpille repêchée dans le lac de Constance

Une torpille aérienne, probablement allemande, de la Seconde Guerre mondiale a été repêchée mercredi dans le lac de Constance par des autorités suisses et allemandes. Elle gisait par environ dix mètres de fond au large de Friedrichshafen (D).

Les travaux de repêchage avaient déjà débuté le 21 février, ont indiqué jeudi les autorités de Stuttgart (D). Ils avaient toutefois été interrompus deux jours plus tard, et jusqu'à mardi passé, à cause des intempéries. L'engin peut peser jusqu'à 900 kilos et dispose d'une charge explosive de 170 kilos.

L'opération a été menée entre autres par l'armée suisse, le service allemand de déminage et la police lacustre. Elle n'a pu être couronnée de succès que grâce à la «bonne coopération internationale», a expliqué Wolfgang Reimer, président du gouvernement de Stuttgart. (ats/nxp)