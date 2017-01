Une nouvelle année entachée de sinistres

D'Arosa (GR) à Genève, plusieurs incendies ont fait rage aux quatre coins de la Suisse ces derniers jours.

Le Posthotel Holiday Villa à Arosa (GR) est en ruine. Le feu a démarré vendredi vers 16h00 et a duré 36 heures. Il aura fallu attendre la nuit de Nouvel An pour venir entièrement à bout des flammes. De la fumée a longtemps continué de se dégager de l'hôtel quatre-étoiles, situé tout près de la gare. Le bâtiment n'est pas accessible en raison du risque d'effondrement.

Un homme de 85 ans grièvement intoxiqué et une femme moins sévèrement touchée se trouvaient toujours à l'hôpital dimanche. Un enfant de 8 ans qui avait subi une intoxication de gravité moyenne a pu quitter l'établissement entretemps.

Quelque 150 personnes ont été évacuées vendredi du bâtiment en feu. Elles ont été hébergées dans d'autres hôtels et chez des privés. Solidaire, la population a fait don de vêtements destinés aux clients de l'hôtel. De nombreuses personnes ont perdu leur passeport et autres documents dans l'incendie.

Un peu plus au nord, dans la nuit de vendredi à samedi, un appartement a été totalement détruit par les flammes à St-Gall. Deux femmes ont dû être hospitalisées pour présomption d'intoxication à la fumée. Les dégâts se montent à plus de 100'000 francs. La cause est inconnue.

Le lendemain, soirée de réveillon, c'est un centre d'accueil pour requérants d'asile à Hergiswil bei Willisau (LU) qui a pris feu. Le sinistre n'a pas fait de blessé. Les sept résidents annoncés sont indemnes. Là aussi, la cause du sinistre demeure inconnue.

Deux fois à Genève

Genève n'a pas été épargnée. Deux violents incendies ont eu lieu dimanche. Le premier, survenu l'après-midi, a ravagé un immeuble du quartier de la Jonction.

Tous les habitants, soit une centaine de personnes, ont été évacués. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être secourues par l'extérieur du bâtiment, à l'aide de grandes échelles. Huit ont été gravement blessés, dont six enfants, intoxiqués par la fumée. Au total, trente personnes ont été blessées ou intoxiquées.

Lundi, quatre appartements de l'immeuble restaient inhabitables. Les personnes concernées ont pu se reloger provisoirement par leurs propres moyens. Les autres habitants ont pu regagner leurs appartements.

Dimanche en soirée, un autre immeuble genevois a été la proie de flammes, cette fois-ci dans le quartier de la Servette. Une personne a été grièvement blessée. Cinq autres ont été intoxiquées par la fumée et prises en charge. Tous les locataires présents dans l'immeuble, soit une trentaine, ont dû être évacués.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, les flammes sortaient par plusieurs fenêtres. Des personnes se trouvaient sur les balcons pour échapper au feu. De nombreux sauvetages ont été réalisés avec les deux camions-échelles engagés. Les pompiers ont été confrontés à plusieurs autres départs de feu.

Et dans les forêts

Enfin, et contrairement aux attentes, les incendies de forêts dans le val Mesolcina (GR) et dans la vallée de la Léventine (TI) ne sont toujours pas éteints. Lundi, six jours après leur début, trois hélicoptères de l'armée suisse étaient à nouveau engagés.

Dans un premier temps, on a pensé que les incendies étaient éteints ou sous contrôle, ont indiqué lundi les Forces aériennes. Mais des vols de surveillance avec une caméra thermique ont révélé d'importants feux couvants dans le sol très sec, qui peuvent entraîner un nouveau départ de feu à tout moment.

Trois hélicoptères d'extinction Super Puma ont été envoyés sur place, précise l'armée. Un appareil supplémentaire, équipé de caméras thermiques, a suivi dans la matinée. Son décollage avait d'abord été empêché par le brouillard. L'intervention se poursuivra mardi. Jusqu'à présent, 1250 m3 d'eau ont été déversés.

Une interdiction de survol, décrétée par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), est toujours en vigueur sur la zone des incendies. (ats/nxp)