Une militante basque extradée vers l'Espagne

La Suisse va extrader Nexane Txapartegi vers l'Espagne. La militante, arrêtée le 6 avril 2016 à Zurich, n'a pas pu prouver qu'elle a été torturée en Espagne et que les autorités espagnoles n'ont pas examiné sérieusement ses griefs.

Au cours de la procédure d'extradition, Nexane Txapartegi a déclaré avoir été condamnée en Espagne sur la base d'aveux faits sous la torture. Elle a également reproché aux autorités espagnoles de ne pas avoir examiné sérieusement sa plainte pour tortures, explique l'Office fédéral de la justice (OFJ) jeudi dans un communiqué.

Berne a analysé les documents requis auprès des autorités espagnoles, qui ont affirmé ne pas avoir torturé Mme Txapartegi. Les actes de procédure n'ont pas révélé non plus d'indices que la justice espagnole n'avait pas examiné sérieusement la plainte pour tortures.

La militante n'a fait recours contre les jugements rendus à son encontre ni devant la cour suprême espagnole, ni devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle avait écopé en 2009 d'une peine privative de liberté de six ans et neuf mois pour soutien à l'organisation basque ETA. Le 8 février, sa peine a été réduite à trois ans et six mois au terme d'un procès en révision.

Berne a aussi conclu que l'extradition ne pouvait être refusée pour violation des droits fondamentaux. Et les faits exposés dans la demande d'extradition sont également punissables en droit suisse. Toutes les conditions sont remplies, selon l'OFJ.

Pas encore entrée en force

La décision d'extradition n'est pas encore entrée en force et n'est valable que sous réserve du rejet définitif de la demande d'asile. L'activiste peut s'y opposer devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) dans les 30 jours. Berne recommande au TPF de rejeter les allégations selon lesquelles elle serait poursuivie pour des raisons politiques.

La décision du Secrétariat d'Etat aux migrations sur la demande d'asile pourra être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral. Les jugements des deux tribunaux pourront être renvoyés devant le Tribunal fédéral, qui tranchera définitivement. (ats/nxp)